budivelnik написав:

Vadim_ написав: он не ноет он требует справедливости он не ноет он требует справедливости

Тобто якщо в ЗСУ то все що він сказав - істина в останній інстанції?Чи може все таки варто йому ж розписати що він зробив до ЗСУ , що інші робили в той самий час..а тоді вже й порівнювати.А виривати тільки вигідні для себе моменти і не вигідні де він точно відноситься до найгірших - це не справедливість , це маніпуляції..Ще разЦе ж він писав що за 8 років(2014-2022) заробив і купив 2 квартириЦе ж він писав що всі ці 8 років був на єдиному а значить сплатив всього 0,2 млн податків...То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ?Чому віна - спочатку не вибачився перед такими як яб - потім не подякував нам що ми оплатили його навчанняв - а потім подякувавши що ми оплачуємо 100 000 в місяць бойових - не пообіцяв нам порвати на британський прапор москалів?Якась дивна в нього модель справедливості.