budivelnik написав:То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ?
Яких саме? ФДФО, НДС (так його платять покупці, як і акциз), ЄП? До речі, долярчик з депозитів теж платив і платить ПДФО і ВЗ, і та зараз платить ПДФО
Труси-хрестик... Виходячи з парадигми що акциз+ПДВ платять покупці..то чому не заявити що ВСІ ПОДАТКИ ( в тому числі і податки на зарплату) платять покупці? А раз всі податки платять покупці- то ті хто працює НЕ ПЛАТЯТЬ НІ КОПІЙКИ... Все розходимось. Самі найкращі платники податків це олігархи бо вони найбільше купують товарів..а ті хто товари виробляють ті чмирі які невідомо що вимагають..
Я правильно зрозумів постулат? Коли муха купила пляшку вінчіка за 100 грн яка на 100% складається з податків і зарплати ( але за зарплату виробник вінчика також щось купив ) то всі 100 грн заплачених в магазині муха заплатив в Бюджет..