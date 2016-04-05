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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4985498649874988
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:58

  stm написав:
  budivelnik написав:Кожен в кого досвіду менше ніж в мене

Будивельник, это все. Такого опыта не найти, говорю как глава фан-клуба "Будивельник" :)

хочете ще може від нього маленького будівельника?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Россия тогда ввела войска и спасла нас!" Ходаковский признал, что РФ в 2014 вторглась в Украину

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:04

  flyman написав:
  budivelnik написав:То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ?
Яких саме? ФДФО, НДС (так його платять покупці, як і акциз), ЄП?
До речі, долярчик з депозитів теж платив і платить ПДФО і ВЗ, і та зараз платить ПДФО
Труси-хрестик...
Виходячи з парадигми що акциз+ПДВ платять покупці..то чому не заявити що ВСІ ПОДАТКИ ( в тому числі і податки на зарплату) платять покупці?
А раз всі податки платять покупці- то ті хто працює НЕ ПЛАТЯТЬ НІ КОПІЙКИ...
Все розходимось.
Самі найкращі платники податків це олігархи бо вони найбільше купують товарів..а ті хто товари виробляють ті чмирі які невідомо що вимагають..

Я правильно зрозумів постулат?
Коли муха купила пляшку вінчіка за 100 грн яка на 100% складається з податків і зарплати ( але за зарплату виробник вінчика також щось купив ) то всі 100 грн заплачених в магазині муха заплатив в Бюджет..

Ура
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:06

flyman ,

зараз платить ПДФО

Ні. Одним стовпчиком вони його платять, іншим поряд їм його держава компенсує. Це для того, щоб у нього одночасно і в пенсійну справу (історію) падала гарна сума, і він її не втрачав в своїй зарплаті.
P.p.s. А хто годує Вас?



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Нажаль по 3.75 дол за кг
Hotab
 
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