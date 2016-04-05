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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4986498749884989>
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:04

  flyman написав:
  budivelnik написав:То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ?
Яких саме? ФДФО, НДС (так його платять покупці, як і акциз), ЄП?
До речі, долярчик з депозитів теж платив і платить ПДФО і ВЗ, і та зараз платить ПДФО
Труси-хрестик...
Виходячи з парадигми що акциз+ПДВ платять покупці..то чому не заявити що ВСІ ПОДАТКИ ( в тому числі і податки на зарплату) платять покупці?
А раз всі податки платять покупці- то ті хто працює НЕ ПЛАТЯТЬ НІ КОПІЙКИ...
Все розходимось.
Самі найкращі платники податків це олігархи бо вони найбільше купують товарів..а ті хто товари виробляють ті чмирі які невідомо що вимагають..

Я правильно зрозумів постулат?
Коли муха купила пляшку вінчіка за 100 грн яка на 100% складається з податків і зарплати ( але за зарплату виробник вінчика також щось купив ) то всі 100 грн заплачених в магазині муха заплатив в Бюджет..

Ура
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:06

flyman ,

зараз платить ПДФО

Ні. Одним стовпчиком вони його платять, іншим поряд їм його держава компенсує. Це для того, щоб у нього одночасно і в пенсійну справу (історію) падала гарна сума, і він її не втрачав в своїй зарплаті.
P.p.s. А хто годує Вас?



Зображення


Нажаль по 3.75 дол за кг



P.s. Кстати, воевали и бизнесмены. И даже члены королевской семьи.




А діди партизанили. Ви коли фугас на жд понесете?
Тільки не переплутайте, треба на Дебальцево , а не Синельніково.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Кілька мільйонів як мінімум загинули саме від голоду
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:44

  Hotab написав::roll: ЛАД ,

Я, вообще-то, не писал именно о советском солдате. Воевали и американцы, и англичане. Но они тоже "по поверненню не мали грошей на купівлю 4 квартир".


У вас хвороблива зацикленість на тому, що ви все порівнюєте радянського солдата і капіталістичного у 2СВ. Мабуть вас так часто макали за совок, що ви вже на інстинктах виправдовуєте його. Мова не по нього .
Я вас ще раз спробую повернути:
Вам не сподобалось що сьогоднішньому долярчику виказують . І ви ж кажете, що не уявляєте, щоб щось таке сказали солдату 2 СВ
Ще раз: тодішні солдати не повертались з квартирами. Їм ні за що навіть теоретично не могли виказувати. Ви з роками стаєте все тугішим. Або хитрішим , вмикаєте..

Мене годуєте точно не ви. І не держбюджет.

Зацикленность не у меня, а у Вас.
Вы написали:
ЛАД не уявляє, щоб радянському солдату 2СВ сказали щось типу «я тебе годую, будь вдячний»

Я не говорил именно о советском солдате.
"сьогоднішній долярчик" не просил такую зарплату, ему её дало государство. Не дали бы, он и так пошёл бы.

Согласен, я Вас не годую. Но если не держбюджет, то кто? Вроде больше некому. Разве что напрямую будивельник или кто-то ещё?

Ну, а "тугішим. Або хитрішим , вмикаєте.." характеризует в первую очередь Вас. Понятия офицерской чести у Вас слегка искажены.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:49

  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.
Заглянуть в будущее не могу, хрустального шара у меня нет. Что будет через 50 или 100 лет не знаю. Точно знаю только одно - в мире нет ничего вечного. Возможно/вероятно, и капитализм не вечен.

Голод 1932-1933 - несколько миллионов умерших от голода
Голод 1946-1947 - более миллиона умерших

Так что, умирали от голода

ИЧСХ, ты сейчас это пишешь из капиталистической страны. Которая оказывает тебе помощь, как беженцу. Потому что, уж точно, ты ничем не помог бюджету Германии

Как гритцо, истинный россиянин никогда не простит оказанную ему помощь
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:53

  ЛАД написав:
Ну, а "тугішим. Або хитрішим , вмикаєте.." характеризует в первую очередь Вас. Понятия офицерской чести у Вас слегка искажены.

Если ты начал манипулировать термином "офицерская честь", значит аргументы у тебя закончились

Впрочем, все твои посты - это манипуляции, обобщения и передёргивание фактов
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:56

  Faceless написав:
  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Кілька мільйонів як мінімум загинули саме від голоду

І причина саме у відсутності капіталістів? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:59

flyman ,

Чому не підтримуєш контрнаступ із неба?


Я шукаю твою особову справу по всьому світу. Бо нєту дєла, нєту тєла на фронті.
Якщо ти будеш в контрнаступі , я тебе з неба обовʼязково підтримаю. Але поки що треба відновити твої підліткові вакцинації, додати в картку твої від КОВІД і спрямувати під Токмак. Я зразу за тобою.


"сьогоднішній долярчик" не просил такую зарплату, ему её дало государство. Не дали бы, он и так пошёл бы.

Або ні. Бо саме після зменшення ГЗ почав закочувати істерики.


Но если не держбюджет, то кто?



Дідууууу)))) Прокинься, в країні давно є приватна власність ! :lol:

Кінь в пальто!!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 06 вер, 2023 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Кілька мільйонів як мінімум загинули саме від голоду

І причина саме у відсутності капіталістів? :)
Знищення "капіталістів" було таким самим наслідком приходу до влади носіїв дегенеративних комуняцьких ідей
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:05

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Кілька мільйонів як мінімум загинули саме від голоду

І причина саме у відсутності капіталістів? :)

Да
Причина в таких, как ты, парторгах, которым, главное - выполнить план. А что миллионы погибли, так тебе насрать и смешно

Какая же ты циничная мразь ...
pesikot
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