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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4986498749884989
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:09

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 вер, 2023 20:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:10

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:---------------
ЛАД
70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.-------------------
Кілька мільйонів як мінімум загинули саме від голоду

І причина саме у відсутності капіталістів? :)
Знищення "капіталістів" було таким самим наслідком приходу до влади носіїв дегенеративних комуняцьких ідей

Вы уводите разговор в сторону.
У Вас это хорошо получается.
Продолжайте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:18

  ЛАД написав:Вы уводите разговор в сторону.
У Вас это хорошо получается.
Продолжайте.

В СССР 2/3 населения, а на заре наверно и 3/4 или даже 4/5 были жителями сел - в каком году им паспорта раздали? Правильно в 1974. До выдачи паспортов они были колхозными рабами, хотя выдача особо многого не изменила. Полстолетия - всю жизнь, два поколения отработали от рассвета до заката ничего толком взамен не получив.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Северодонецк проще снести, восстанавливать уже нет смысла" Россияне признали, что уничтожили город


Россияне приходят на чужую территорию только с одной целью - разрушить всё, до чего смогут дотянутся
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не розумію, чому модератори як мінімум не труть повідомлення Лада, а як максимум - не блокують його на тиждень, кожного разу, як він починає офтопити? Десятки повідомлень, в яких його намагаються у чомусь переконати. Хоча давно зрозуміло, що зробити це неможливо.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США передають ЗСУ снаряди зі збідненим ураном для Аbrams: що ще в пакеті на $175 млн
Сьогодні, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У пакет вартістю близько $175 млн включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams, повідомляється на сайті Пентагону.
pesikot
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  #<1 ... 4986498749884989
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