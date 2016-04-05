ЛАД написав:Вы уводите разговор в сторону. У Вас это хорошо получается. Продолжайте.
В СССР 2/3 населения, а на заре наверно и 3/4 или даже 4/5 были жителями сел - в каком году им паспорта раздали? Правильно в 1974. До выдачи паспортов они были колхозными рабами, хотя выдача особо многого не изменила. Полстолетия - всю жизнь, два поколения отработали от рассвета до заката ничего толком взамен не получив.
Не розумію, чому модератори як мінімум не труть повідомлення Лада, а як максимум - не блокують його на тиждень, кожного разу, як він починає офтопити? Десятки повідомлень, в яких його намагаються у чомусь переконати. Хоча давно зрозуміло, що зробити це неможливо.
Сьогодні, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У пакет вартістю близько $175 млн включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams, повідомляється на сайті Пентагону.