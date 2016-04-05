ЛАД написав:Вы уводите разговор в сторону. У Вас это хорошо получается. Продолжайте.
В СССР 2/3 населения, а на заре наверно и 3/4 или даже 4/5 были жителями сел - в каком году им паспорта раздали? Правильно в 1974. До выдачи паспортов они были колхозными рабами, хотя выдача особо многого не изменила. Полстолетия - всю жизнь, два поколения отработали от рассвета до заката ничего толком взамен не получив.
Не розумію, чому модератори як мінімум не труть повідомлення Лада, а як максимум - не блокують його на тиждень, кожного разу, як він починає офтопити? Десятки повідомлень, в яких його намагаються у чомусь переконати. Хоча давно зрозуміло, що зробити це неможливо.
Сьогодні, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У пакет вартістю близько $175 млн включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams, повідомляється на сайті Пентагону.
Bild: На нескольких видео можно увидеть, что украинские солдаты действуют в трех местах за «зубами дракона». Противник местами прошел первые позиции «линии Суровикина». Украинцы наступают без танков. Успех последних четырех дней не означает, что Киев сможет развить свой прорыв. По данным Bild, до 200 украинских солдат действуют между и за барьерами, но они находятся под сильным российским огнем. Записи с российских беспилотников показывают прямые попадания по незащищенным солдатам. Также видна эвакуация убитых и раненых. Если в ближайшие дни украинцам удастся пройти «линию Суровикина» с тяжелой техникой, то у Путина возникнут реальные проблемы. Если же украинцам придется более длительное время обходиться без танков и другой техники, то может возникнуть необходимость тактического отхода.
kyk написав:Не розумію, чому модератори як мінімум не труть повідомлення Лада, а як максимум - не блокують його на тиждень, кожного разу, як він починає офтопити? Десятки повідомлень, в яких його намагаються у чомусь переконати. Хоча давно зрозуміло, що зробити це неможливо.
Труть повідомлення, коли називаєш, як воно того заслуговує.