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Напад росії і білорусі на Україну
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antey1969
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:28
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:Фактажа
в видео Олешко как раз и нет. Есть только абсолютно голословные обвинения.
Как и почти во всех видео, кот. выкладывает Schmit
.
Для прикладу про яйця, про куртки... - давно все документально підтверджено, але і далі "Фактажа нет". Ну про що далі говорити, це клініка.
..........
Так так, в його відомстві крадуть, усі кругом про це говорять, документально підтверджують, а він бідачка про це просто не знав, та й досі не здогадується.
Согласен, у Вас явная клиника.
Подтверждено по яйцам и курткам.
Есть хоть какие-то доказательства того, что Резников в этом замешан и, тем более, что он отстёгивал Зеленскому?
Второй вопрос. У нас есть куча правоохранителей. Не знаю, сколько их сейчас, но в мирное время их было чуть ли не больше, чем армии. Почему при этом Олешко выдвигает претензии не к ним, а Резникову и Зеленскому? Они препятствовали расследованию?
А воно було, оте расслєдованіє після яєць, курток.......?
Зовсім недавній випадок 300+ лямів і шаурмою - журналісти викрили, документи показали і.... тішина.
Ну звісно це все іпсо, неначасі...
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Schmit
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