RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4987498849894990
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:01

  vitaliiangel написав:Зображення

Кулеба задумался, давно забыл что такое Макдональдс
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12038
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1680 раз.
Подякували: 3593 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:28

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Фактажа в видео Олешко как раз и нет. Есть только абсолютно голословные обвинения.
Как и почти во всех видео, кот. выкладывает Schmit.

Для прикладу про яйця, про куртки... - давно все документально підтверджено, але і далі "Фактажа нет". Ну про що далі говорити, це клініка.
..........
Так так, в його відомстві крадуть, усі кругом про це говорять, документально підтверджують, а він бідачка про це просто не знав, та й досі не здогадується.

Согласен, у Вас явная клиника.
Подтверждено по яйцам и курткам.
Есть хоть какие-то доказательства того, что Резников в этом замешан и, тем более, что он отстёгивал Зеленскому?
Второй вопрос. У нас есть куча правоохранителей. Не знаю, сколько их сейчас, но в мирное время их было чуть ли не больше, чем армии. Почему при этом Олешко выдвигает претензии не к ним, а Резникову и Зеленскому? Они препятствовали расследованию?

А воно було, оте расслєдованіє після яєць, курток.......?
Зовсім недавній випадок 300+ лямів і шаурмою - журналісти викрили, документи показали і.... тішина.
Ну звісно це все іпсо, неначасі...
Schmit
 
Повідомлень: 3785
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4987498849894990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119500
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 496876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.