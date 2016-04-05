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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4986498749884989
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:28

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Фактажа в видео Олешко как раз и нет. Есть только абсолютно голословные обвинения.
Как и почти во всех видео, кот. выкладывает Schmit.

Для прикладу про яйця, про куртки... - давно все документально підтверджено, але і далі "Фактажа нет". Ну про що далі говорити, це клініка.
..........
Так так, в його відомстві крадуть, усі кругом про це говорять, документально підтверджують, а він бідачка про це просто не знав, та й досі не здогадується.

Согласен, у Вас явная клиника.
Подтверждено по яйцам и курткам.
Есть хоть какие-то доказательства того, что Резников в этом замешан и, тем более, что он отстёгивал Зеленскому?
Второй вопрос. У нас есть куча правоохранителей. Не знаю, сколько их сейчас, но в мирное время их было чуть ли не больше, чем армии. Почему при этом Олешко выдвигает претензии не к ним, а Резникову и Зеленскому? Они препятствовали расследованию?

А воно було, оте расслєдованіє після яєць, курток, китайських турнікетів.......?
Зовсім недавній випадок з 300+ лямів і Шурмою - журналісти викрили, все довели і.... тішина.
Ну звісно це все іпсо, неначасі...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 06 вер, 2023 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.


Такі як ти і тобі подібні не вмерли
А от українці від голодоморів мерли і це визнано як геноцид
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 02:08

  DmitryZP написав:
  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.


Расскажи єто семье моего деда, животное
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:37

  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Или Капитализм или ГУЛаг. Все. Других экономических отношений не существует (про Китай или Скандинавию даже не заикайтесь). Мы это уже проходили. Народную забаву – Грабли.
… это все Совок!!! живущий на подкорке у 30% населения Украины – даже Война до подкорки не добралась.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless написав:
  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Кілька мільйонів як мінімум загинули саме від голоду
Лад не в курсе про голодомор. У меня моя бабушка делала котлеты из травы. То, что она не умерла скорее чудо. Каждый раз первый её вопрос был - ты не голоден?
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