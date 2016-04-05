Додано: Чет 07 вер, 2023 10:08

Якщо не я - то орки через тиждень доберуться до твоїх маєтків, і до твоєї і твоїх родичів дупи!"

Он скільки людей не офіційно працювали і працюють! Он скільки заробітчан - туди ж! Так нііііі - цікавить саме Успіх, самий "звірячий уклоніст від високих податків"!(бо те, що звичайні податки сплачував єп/єсв - то нікому не цікаво)



Все ж дуже просто!

І вам всім заплатять оті "шалені" премії/зарплати, які ніяк вам всім спокою не дають

Я ж кажу, що готовий зі своїх на моменті 49К(зарплата+премія) - "зістрибнути"/піти додому на 10К(зарплату охоронця атб), а вам залишити своє таке вакантне/дороге місце, де з ваших слів тут - "не бий лежачого"... Ще й одягнуть вас і годувати безкоштовно будуть!

Ну, налітай/торопісь!© 49К будете мати майже ЧИСТИМИ!!!(ну майже, бо треба щоразу на ремонти автівок скидатись)[u] Я ж кажу просто - я відвоював/впахував більше 1,5р(!!!) - тож замініть/підмініть мене і моїх побратимів!Все ж дуже просто!І вам всім заплатять оті "шалені" премії/зарплати, які ніяк вам всім спокою не даютьЯ ж кажу, що готовий зі своїх на моменті 49К(зарплата+премія) - "зістрибнути"/піти додому на 10К(зарплату охоронця атб), а вам залишити своє таке вакантне/дороге місце, де з ваших слів тут - "не бий лежачого"... Ще й одягнуть вас і годувати безкоштовно будуть!Ну, налітай/торопісь!©49К будете мати майже ЧИСТИМИ!!!(ну майже, бо треба щоразу на ремонти автівок скидатись)[u]

при Зеленському армія ЗСУ - сита!

хочу підкреслити - якщо б я хотів більше грошей(а не піти додому/на дембель), то я б не писав, що - ПІДМІНІТЬ мене, а самі отримуйте оці "шалені гроші" і воюйте далі, хоч до Курильських островів!

Як завжди - десь полізли в дебрі... поплила тема в інше русло...По - перше: якщо в будівельника в його мішку полови і є маленьке зернятко логіки, то він зовсім не правильно його подає!Ну не можна казати, накшталт - "Я - цар, а ти смерд поганий... я тебе годую... і якщо не я, то ти через тиждень здохнеш"В такому ключі і я можу казати - "По-друге: кого гребе моє минуле? Чи я мільйони податків сплатив, чи пару сотень тисяч?По-третє: що ви всі якісь мені умови ставите - "А от якщо б? А от якби?"По-четверте: я ж не для того написав про сосиски, які тут коти вже не їдять, щоб ви цим мене тицяли - а для того, щоНе знаю, чи була сита армія при сивочолому, але як бачимо зараз - з харчами все ок!Тож ще раз