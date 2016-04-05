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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4986498749884989
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:28

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Фактажа в видео Олешко как раз и нет. Есть только абсолютно голословные обвинения.
Как и почти во всех видео, кот. выкладывает Schmit.

Для прикладу про яйця, про куртки... - давно все документально підтверджено, але і далі "Фактажа нет". Ну про що далі говорити, це клініка.
..........
Так так, в його відомстві крадуть, усі кругом про це говорять, документально підтверджують, а він бідачка про це просто не знав, та й досі не здогадується.

Согласен, у Вас явная клиника.
Подтверждено по яйцам и курткам.
Есть хоть какие-то доказательства того, что Резников в этом замешан и, тем более, что он отстёгивал Зеленскому?
Второй вопрос. У нас есть куча правоохранителей. Не знаю, сколько их сейчас, но в мирное время их было чуть ли не больше, чем армии. Почему при этом Олешко выдвигает претензии не к ним, а Резникову и Зеленскому? Они препятствовали расследованию?

А воно було, оте расслєдованіє після яєць, курток, китайських турнікетів.......?
Зовсім недавній випадок з 300+ лямів і Шурмою - журналісти викрили, все довели і.... тішина.
Ну звісно це все іпсо, неначасі...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 06 вер, 2023 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.


Такі як ти і тобі подібні не вмерли
А от українці від голодоморів мерли і це визнано як геноцид
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 02:08

  DmitryZP написав:
  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.


Расскажи єто семье моего деда, животное
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:37

  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Или Капитализм или ГУЛаг. Все. Других экономических отношений не существует (про Китай или Скандинавию даже не заикайтесь). Мы это уже проходили. Народную забаву – Грабли.
… это все Совок!!! живущий на подкорке у 30% населения Украины – даже Война до подкорки не добралась.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless написав:
  ЛАД написав:70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.

Кілька мільйонів як мінімум загинули саме від голоду
Лад не в курсе про голодомор. У меня моя бабушка делала котлеты из травы. То, что она не умерла скорее чудо. Каждый раз первый её вопрос был - ты не голоден?
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:49

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Интересный подход - пересични должны благодарить и молиться на капиталистов. которые их кормят
а у вас всех кормит рабочий класс. то есть человек придумал бизнес, вложил деньги, трудоустроил людей, платит им зарплаты, платит налоги, а кормят его наёмные работники)
когда роботы окончательно вытеснят наёмный труд, узнаете кто кого кормит.


потрібно пришвидшити впровадження роботів, так як маю декілька живих прикладів коли успішний середній бізнес сильно залежить від найманих працівників:

а) польська транспортна компанія (наш власник, мій знайомий), водії в силу специфіки 99% українців. Через війну, нестачу кадрів (хтось мобілізувався, хтось втік в Канаду, хтось плюнув на все і вернувся додому) 20% лізінгового автопарку стоїть, контракти зриваються. Фірма з багатомільйонним оборотом терпить збитки через персонал

б) колись давно прогорів один успішний автосервіс, бо головний майстер вступив в конфлікт з директором (власник підтримав останнього) і покинув компанію разом з частиною колег. Пізніше виявилось що більшість клієнтів перейшли за майстром, так як довіряли саме йому, а не вивісці ТОВ "Суперсервіс" в якій залишились працювати 20-річні стажори. і сервіс з обладнанням на сотню-дві тисяч у.о. через півроку вже шукав орендаря

у бізнесі де залучений висококваліфікований персонал має бути рівноправна взаємовигідна співпраця. Це в умовному Алло чи на автомийці можна сьогодні десятьох звільнити а завтра взяти двадцятьох нових і за півдня навчити роботі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:08

За крок до перевороту у ваших гололовах думок!©)))

Як завжди - десь полізли в дебрі... поплила тема в інше русло...


По - перше: якщо в будівельника в його мішку полови і є маленьке зернятко логіки, то він зовсім не правильно його подає!
Ну не можна казати, накшталт - "Я - цар, а ти смерд поганий... я тебе годую... і якщо не я, то ти через тиждень здохнеш"
В такому ключі і я можу казати - "Якщо не я - то орки через тиждень доберуться до твоїх маєтків, і до твоєї і твоїх родичів дупи!" ;)
По-друге: кого гребе моє минуле? Чи я мільйони податків сплатив, чи пару сотень тисяч? Он скільки людей не офіційно працювали і працюють! Он скільки заробітчан - туди ж! Так нііііі - цікавить саме Успіх, самий "звірячий уклоніст від високих податків"!(бо те, що звичайні податки сплачував єп/єсв - то нікому не цікаво)
По-третє: що ви всі якісь мені умови ставите - "А от якщо б? А от якби?"
Я ж кажу просто - я відвоював/впахував більше 1,5р(!!!) - тож замініть/підмініть мене і моїх побратимів!
Все ж дуже просто!
І вам всім заплатять оті "шалені" премії/зарплати, які ніяк вам всім спокою не дають ;)
Я ж кажу, що готовий зі своїх на моменті 49К(зарплата+премія) - "зістрибнути"/піти додому на 10К(зарплату охоронця атб), а вам залишити своє таке вакантне/дороге місце, де з ваших слів тут - "не бий лежачого"... Ще й одягнуть вас і годувати безкоштовно будуть!
Ну, налітай/торопісь!© :) 49К будете мати майже ЧИСТИМИ!!!(ну майже, бо треба щоразу на ремонти автівок скидатись)[u]
По-четверте: я ж не для того написав про сосиски, які тут коти вже не їдять, щоб ви цим мене тицяли - а для того, що при Зеленському армія ЗСУ - сита!
Не знаю, чи була сита армія при сивочолому, але як бачимо зараз - з харчами все ок!

Тож ще раз хочу підкреслити - якщо б я хотів більше грошей(а не піти додому/на дембель), то я б не писав, що - ПІДМІНІТЬ мене, а самі отримуйте оці "шалені гроші" і воюйте далі, хоч до Курильських островів!
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:39

  Letusrock написав:колись давно прогорів один успішний автосервіс, бо головний майстер вступив в конфлікт з директором (власник підтримав останнього) і покинув компанію разом з частиною колег. Пізніше виявилось що більшість клієнтів перейшли за майстром, так як довіряли саме йому, а не вивісці ТОВ "Суперсервіс" в якій залишились працювати 20-річні стажори. і сервіс з обладнанням на сотню-дві тисяч у.о. через півроку вже шукав орендаря
я работал в сфере услуг, там такая специфика, каждый наёмный работник стремиться к своему бизнесу. Зачем мастеру работать на сто, когда он может работать на себя в своем гараже? Равно как опытный стоматолог уходит из поликлиники в свой кабинет. То же (в меньшей мере) касается дальнобойщиков купил свою фуру, лицензию и работаешь на себя, зачем ему дядя и транспортная компания?

это абсолютное подтверждение моей фразы:
  vitaliiangel написав:что им мешало сделать то же самое и никого не кормить?
кто действительно кормилец, рано или поздно приходит к выводу, что хазяин ему не нужен. Остальные наёмные работники "кормильцы" только в своём воображении

у меня есть и обратные примеры, когда из своего бизнеса идут в чужой (на рядовую должность с з/п 8-10кгрн) потому что чего-то не хватает. То ли знаний и опыта, а может организаторских способностей или умения коммуницировать с людьми.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 вер, 2023 10:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:51

  vitaliiangel написав:у меня есть и обратные примеры, когда из своего бизнеса идут в чужой (на рядовую должность с з/п 8-10кгрн) потому что чего-то не хватает. То ли знаний и опыта, а может организаторских способностей или умения коммуницировать с людьми.

Бизнес бывает разный, многие - это стресс 24\7, а если ты идешь работать на дядю, то и уровень ответственности гораздо ниже.Конечно, зарплаты 10кгрн говорят о том, что бизнес в ваших примерах был, похоже, говняненький.
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