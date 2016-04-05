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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:31
vitaliiangel
,
кто действительно кормилец, рано или поздно приходит к выводу, что хазяин ему не нужен.
Для меня сделай исключение)) Я никогда не куплю свой вертолет и не заключу прямые контракты например с ООН)).
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:46
Hotab написав:
Я никогда не куплю свой вертолет
Ти тут писав, що не личить запитувати, яка зарплата у людини...
То просто напиши - в тебе більше 2,5Кдол/міс, чи менше?(в ті місяці, коли справді працюєш/літаєш, а не строчиш зранку до вечора на форумі)
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:57
Hotab написав:vitaliiangel
,
кто действительно кормилец, рано или поздно приходит к выводу, что хазяин ему не нужен.
Для меня сделай исключение)) Я никогда не куплю свой вертолет и не заключу прямые контракты например с ООН)).
вычеркни из расходов алкоголь и дизельная цесна 172 станет тебе по карману
будешь туристов из Киева во Львов возить или дальше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 07 вер, 2023 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:00
Успіх написав:
По-четверте: я ж не для того написав про сосиски, які тут коти вже не їдять, щоб ви цим мене тицяли - а для того, що при Зеленському армія ЗСУ - сита!
Не знаю, чи була сита армія при сивочолому, але як бачимо зараз - з харчами все ок!
Тож ще раз хочу підкреслити - якщо б я хотів більше грошей(а не піти додому/на дембель), то я б не писав, що - ПІДМІНІТЬ мене, а самі отримуйте оці "шалені гроші" і воюйте далі, хоч до Курильських островів!
Дивно, як для "бізнесмена", головне що у різних формах доносили, так і не зрозумів.
Заміна тебе на того хто працює, забезпечує армію і приносить дохід державі, який йде на забезпечення армії, не має економічного сенсу, замінити того хто заробляє 50-100 тис/міс, на того хто звільниться прийде і буде заробляти 10 тис./міс і відповідно наповнювати бюджет на забезпечення армії МЕНШЕ у 5-10-15 разів, не має сенсу, тому що ще призведе до ЗМЕНШЕННЯ коштів на забезпечення армії у ті ж 5-10 разів, і при такій "заміні" держава в цілому стане слабшою, що в армії, що у економіці, яка забезпечує цю ж армію, залежність залізна.
Це непопулярні викладки, але на жаль ми до них несемося на всіх парах.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:02
vitaliiangel написав:
вычеркни из расходов алкоголь и дизельная цесна 172 станет тебе по карману
будешь туристов из Киева во Львов возить или дальше.
Так небо у нас для приватних літальних апаратів закрите.
Чи є якість виключення і все літає як до 24.02?
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:04
Rack написав: vitaliiangel написав:
у меня есть и обратные примеры, когда из своего бизнеса идут в чужой (на рядовую должность с з/п 8-10кгрн) потому что чего-то не хватает. То ли знаний и опыта, а может организаторских способностей или умения коммуницировать с людьми.
Бизнес бывает разный, многие - это стресс 24\7, а если ты идешь работать на дядю, то и уровень ответственности гораздо ниже.Конечно, зарплаты 10кгрн говорят о том, что бизнес в ваших примерах был, похоже, говняненький.
нет смысла обсуждать каждый отдельно взятый случай. Как раз мотивация в моем примере была не деньги, человек хотел отработать свои 8 часов а дальше хоть трава не расти. В своем бизнесе так не выходило. "Жену и детей почти не вижу" его слова.
Почему все думают, что всё крутится вокруг денег? Это как голодный думает, что главное в жизни еда.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:05
Успіх
Успіх написав: Hotab написав:
Я никогда не куплю свой вертолет
Ти тут писав, що не личить запитувати, яка зарплата у людини...
То просто напиши - в тебе більше 2,5Кдол/міс, чи менше?(в ті місяці, коли справді працюєш/літаєш, а не строчиш зранку до вечора на форумі)
, краще не питай, а то будеш погано спати.
(якщо я правильно зрозумів натяки Hotab
)
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:07
Hotab написав:vitaliiangel
,
кто действительно кормилец, рано или поздно приходит к выводу, что хазяин ему не нужен.
Для меня сделай исключение)) Я никогда не куплю свой вертолет и не заключу прямые контракты например с ООН)).
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:16
_Mykola_ написав: Успіх написав:
По-четверте: я ж не для того написав про сосиски, які тут коти вже не їдять, щоб ви цим мене тицяли - а для того, що при Зеленському армія ЗСУ - сита!
Не знаю, чи була сита армія при сивочолому, але як бачимо зараз - з харчами все ок!
Тож ще раз хочу підкреслити - якщо б я хотів більше грошей(а не піти додому/на дембель), то я б не писав, що - ПІДМІНІТЬ мене, а самі отримуйте оці "шалені гроші" і воюйте далі, хоч до Курильських островів!
Дивно, як для "бізнесмена", головне що у різних формах доносили, так і не зрозумів.
Заміна тебе на того хто працює, забезпечує армію і приносить дохід державі, який йде на забезпечення армії, не має економічного сенсу, замінити того хто заробляє 50-100 тис/міс, на того хто звільниться прийде і буде заробляти 10 тис./міс і відповідно наповнювати бюджет на забезпечення армії МЕНШЕ у 5-10-15 разів, не має сенсу, тому що ще призведе до ЗМЕНШЕННЯ коштів на забезпечення армії у ті ж 5-10 разів, і при такій "заміні" держава в цілому стане слабшою, що в армії, що у економіці, яка забезпечує цю ж армію, залежність залізна.
Це непопулярні викладки, але на жаль ми до них несемося на всіх парах.
Кажете - залишити мУльЙонера будівельника в спокої?
Ну ок, підемо далі))
А ти теж мУльйонер? Підмінеш мене?
Ну і знаючи, що зараз буде 100500відмазок, чом "ніяк не можу бути на фронті"... - запитаю зразу наступне:
- то замініть мене і моїх побратимів на НЕ мільйонерів, а звичайних охоронців з атб, чи простих сторожів складів з Рівного
Невже не можуть назбирати людей на "помірну ротацію(30-50ч/міс)- тимчасовий(на рік) дембель"???
Невже лише одні мУльЙонери залишились?
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:23
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Может стоит с Флаем договориться о замене?
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