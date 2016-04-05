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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:28
барабашов написав:Успіх
Может стоит с Флаем договориться о замене?
флай питомец хотаба.
Буданову присвоєно звання генерал-лейтенанта указом президента України.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:33
vitaliiangel написав:
Как раз мотивация в моем примере была не деньги, человек хотел отработать свои 8 часов а дальше хоть трава не расти. В своем бизнесе так не выходило. "Жену и детей почти не вижу"
его слова.Почему все думают, что всё крутится вокруг денег?
Это как голодный думает, что главное в жизни еда.
Це як про мене... - мої слова/я теж таке казав, коли вів свій бізнес 11років...
А тут зразу війна і ще рідше почав бачити свою дружину і дітей...
Тож, перефразовуючи мою покійну бабусю - "А би ви скисли з тою війною!"
І які, плять, гроші можуть замінити сім'ю?
Накуя тут витикають - "та ти ж там в ЗСУ заробляєш ого-гооооо!!! А прийдеш додому - будеш сухарі глодати!!!"
Але самі чомусь НЕ хочуть йти на моє місце???
Не хочуть "шалених грошей"???
Якийсь абсурд!
Ідіть сюди - місця ще є і ще будуть!
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:35
Успіх написав:
Накуя тут витикають - "та ти ж там в ЗСУ заробляєш ого-гооооо!!! А прийдеш додому - будеш сухарі глодати!!!"
свободу нельзя купить, но можно продать.
Успіх написав:
Це як про мене... - мої слова/я теж таке казав, коли вів свій бізнес 11років...
зарегистрируй жену с детьми на форуме, будете видится намного чаще
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:42
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:49
vitaliiangel написав:
а вони можуть спарюваться?
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flyman
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:56
flyman написав:
а вони можуть спарюваться?
смотря с кем
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:14
Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – представник президента в Раді Веніславський.
Нагадаємо, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.
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Xenon
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:23
Xenon написав:
Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – представник президента в Раді Веніславський.
Нагадаємо, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.
покращення в концтаборі:
- сьогодні в нас заміна постільної білизни.
- Ура
- перший барак може замінити білизну з другого барака (і навпаки)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 07 вер, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:44
flyman написав:
покращення в концтаборі:
- сьогодні в нас заміна постільної білизни.
- Ура
- перший барак барак може замінити білизну з другого барака (і навпаки)
"Все на благо людей"
Слуги народу.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:50
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Накуя тут витикають - "та ти ж там в ЗСУ заробляєш ого-гооооо!!! А прийдеш додому - будеш сухарі глодати!!!"
свободу нельзя купить, но можно продать.
Кожна свобода має власну ціну.
Платити за свободу і платити свободою не одне й те саме.
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