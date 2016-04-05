|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:33
vitaliiangel написав:
Как раз мотивация в моем примере была не деньги, человек хотел отработать свои 8 часов а дальше хоть трава не расти. В своем бизнесе так не выходило. "Жену и детей почти не вижу"
его слова.Почему все думают, что всё крутится вокруг денег?
Это как голодный думает, что главное в жизни еда.
Це як про мене... - мої слова/я теж таке казав, коли вів свій бізнес 11років...
А тут зразу війна і ще рідше почав бачити свою дружину і дітей...
Тож, перефразовуючи мою покійну бабусю - "А би ви скисли з тою війною!"
І які, плять, гроші можуть замінити сім'ю?
Накуя тут витикають - "та ти ж там в ЗСУ заробляєш ого-гооооо!!! А прийдеш додому - будеш сухарі глодати!!!"
Але самі чомусь НЕ хочуть йти на моє місце???
Не хочуть "шалених грошей"???
Якийсь абсурд!
Ідіть сюди - місця ще є і ще будуть!
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5260
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:35
Успіх написав:
Накуя тут витикають - "та ти ж там в ЗСУ заробляєш ого-гооооо!!! А прийдеш додому - будеш сухарі глодати!!!"
свободу нельзя купить, но можно продать.
Успіх написав:
Це як про мене... - мої слова/я теж таке казав, коли вів свій бізнес 11років...
зарегистрируй жену с детьми на форуме, будете видится намного чаще
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19092
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2193 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:42
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19092
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2193 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:49
vitaliiangel написав:
а вони можуть спарюваться?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32257
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:56
flyman написав:
а вони можуть спарюваться?
смотря с кем
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19092
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2193 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:14
Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – представник президента в Раді Веніславський.
Нагадаємо, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4092
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:50
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Накуя тут витикають - "та ти ж там в ЗСУ заробляєш ого-гооооо!!! А прийдеш додому - будеш сухарі глодати!!!"
свободу нельзя купить, но можно продать.
Кожна свобода має власну ціну.
Платити за свободу і платити свободою не одне й те саме.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 14:51
Xenon написав:
Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – представник президента в Раді Веніславський.
Нагадаємо, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.
выезжают массово до 18 лет молодёжь пацаны,теперь медики фармацевты поставлены перед этим выбором до 1 октября.Кто сомневался,колебался тот стартанёт теперь стопроцентно.Потеряем ещё несколько тысяч специалистов.Кто этого дибила вообще за язык тянул.Такое ощущение что они там все дауны.То Арахамия говорит что всех обратно вернут кто незаконно выехал хотя любому здравомыслящему человека даже без юридического образования понятно что это НЕВОЗМОЖНО.Теперь этот придурок.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1242
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 15:03
На военной базе ЧВК "Вагнер" в Мали обнаружены турецкие беспилотники Bayraktar
Зафиксированы как минимум три ударных беспилотника.
До кінця року Україна має знайти 251 мільярд гривень на виплати військовим. Міністр оборони Рустем Умєров заявив з трибуни парламенту, що саме такої суми бракує.
«Буду просити 251 мільярд, з яких 227 мільярдів — на грошове забезпечення на жовтень-грудень, 24 мільярди — на одноразову грошову допомогу», — сказав міністр.
Наразі в українському секторі оборони задіяні понад мільйон людей, з них понад 800 тисяч — у ЗСУ. Через війну витрати на оборону зростають стрімко. Умєров нагадав, щороку Україна витрачає понад 3 трильйони гривень.
«Із них 1,6 трильйона — для сектора безпеки і оборони. Дохідна частина бюджету всього 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби», — каже Умєров.
если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 07 вер, 2023 15:08, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19092
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2193 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 15:03
Администрация Байдена считает, что украинское наступление будет длиться ещё 6-7 недель, – Economist.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4092
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|119595
|
|
|6076
|497058
|
|
|1
|6137
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|