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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4990499149924993>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:33

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
На военной базе ЧВК "Вагнер" в Мали обнаружены турецкие беспилотники Bayraktar
Зафиксированы как минимум три ударных беспилотника.


До кінця року Україна має знайти 251 мільярд гривень на виплати військовим. Міністр оборони Рустем Умєров заявив з трибуни парламенту, що саме такої суми бракує.

«Буду просити 251 мільярд, з яких 227 мільярдів — на грошове забезпечення на жовтень-грудень, 24 мільярди — на одноразову грошову допомогу», — сказав міністр.

Наразі в українському секторі оборони задіяні понад мільйон людей, з них понад 800 тисяч — у ЗСУ. Через війну витрати на оборону зростають стрімко. Умєров нагадав, щороку Україна витрачає понад 3 трильйони гривень.

«Із них 1,6 трильйона — для сектора безпеки і оборони. Дохідна частина бюджету всього 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби», — каже Умєров.


если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й

я ще 2 ляма в резерві різного роду бюджетників

Немає у нас армії у 800 тисяч, або хтось дуже п1зт і десь списуються гроші на неіснуючих солдат. Гітлер при нападі на СССР мав ~2 млн солдат. Так там розмах і фронт був у кілька разів ширший. Наша армія - максимум 400 тисяч.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:выезжают массово до 18 лет молодёжь пацаны,теперь медики фармацевты поставлены перед этим выбором до 1 октября.Кто сомневался,колебался тот стартанёт теперь стопроцентно.Потеряем ещё несколько тысяч специалистов.Кто этого дибила вообще за язык тянул.Такое ощущение что они там все дауны.То Арахамия говорит что всех обратно вернут кто незаконно выехал хотя любому здравомыслящему человека даже без юридического образования понятно что это НЕВОЗМОЖНО.Теперь этот придурок.


може це план такий - своїми недолугими заявами зменшувати привабливість країни для життя, роботи та інвестицій, щоб всі виїхали крім Успіха і його потенційної заміни.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:47

  Letusrock написав:
  konstantin kirovograd написав:выезжают массово до 18 лет молодёжь пацаны,теперь медики фармацевты поставлены перед этим выбором до 1 октября.Кто сомневался,колебался тот стартанёт теперь стопроцентно.Потеряем ещё несколько тысяч специалистов.Кто этого дибила вообще за язык тянул.Такое ощущение что они там все дауны.То Арахамия говорит что всех обратно вернут кто незаконно выехал хотя любому здравомыслящему человека даже без юридического образования понятно что это НЕВОЗМОЖНО.Теперь этот придурок.


може це план такий - своїми недолугими заявами зменшувати привабливість країни для життя, роботи та інвестицій, щоб всі виїхали крім Успіха і його потенційної заміни.

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:47

Иван Охлобыстин в интервью «Cобеседнику» обозначил цели российского вторжения в Украину. По мнению актера, это раздел территории страны или ее полное уничтожение

«Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство», — заявил Охлобыстин в ответ на прямой вопрос о том, чего «мы хотим от этой спецоперации».
вот бы эту мразь прихлопнуть
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:51

  Zebra написав:Немає у нас армії у 800 тисяч, або хтось дуже п1зт і десь списуються гроші на неіснуючих солдат. Гітлер при нападі на СССР мав ~2 млн солдат. Так там розмах і фронт був у кілька разів ширший. Наша армія - максимум 400 тисяч.

ви думаэте що ЗСУ - це всі на нулі під Роботино і БУхмутом ?

у нас кордон взагалі-то від Волині до Херсону + по містах купа тилових частин, ППО и тп
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:57

  Xenon написав:
  Zebra написав:Немає у нас армії у 800 тисяч, або хтось дуже п1зт і десь списуються гроші на неіснуючих солдат. Гітлер при нападі на СССР мав ~2 млн солдат. Так там розмах і фронт був у кілька разів ширший. Наша армія - максимум 400 тисяч.

ви думаэте що ЗСУ - це всі на нулі під Роботино і БУхмутом ?

у нас кордон взагалі-то від Волині до Херсону + по містах купа тилових частин, ППО и тп

На лінії фронту від Куп'янська до Роботино не більше 250 тисяч, інші 150 тисяч там де ви сказали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:07

  vitaliiangel написав:
  Rack написав:
  vitaliiangel написав:у меня есть и обратные примеры, когда из своего бизнеса идут в чужой (на рядовую должность с з/п 8-10кгрн) потому что чего-то не хватает. То ли знаний и опыта, а может организаторских способностей или умения коммуницировать с людьми.

Бизнес бывает разный, многие - это стресс 24\7, а если ты идешь работать на дядю, то и уровень ответственности гораздо ниже.Конечно, зарплаты 10кгрн говорят о том, что бизнес в ваших примерах был, похоже, говняненький.

нет смысла обсуждать каждый отдельно взятый случай. Как раз мотивация в моем примере была не деньги, человек хотел отработать свои 8 часов а дальше хоть трава не расти. В своем бизнесе так не выходило. "Жену и детей почти не вижу" его слова.

Почему все думают, что всё крутится вокруг денег? Это как голодный думает, что главное в жизни еда.

дійсно,
https://fi202x.blogspot.com/2023/09/110.html
головне "essentials" ($110 в місяць на "важливе для життя")
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:34

  flyman написав:дійсно,
https://fi202x.blogspot.com/2023/09/110.html
головне "essentials" ($110 в місяць на "важливе для життя")

flyman, не плутайте життя з існуванням. За вашим посиланням про життя не йдеться, там про існування. Ви театр коли відвідували крайній раз? А в барі/на концерті/на футболі (чи будь-якому іншому спорті наживо) давно були? Які заходи відвідували до 2022 року?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:46

  fler написав:
  flyman написав:дійсно,
https://fi202x.blogspot.com/2023/09/110.html
головне "essentials" ($110 в місяць на "важливе для життя")

flyman, не плутайте життя з існуванням. За вашим посиланням про життя не йдеться, там про існування. Ви театр коли відвідували крайній раз? А в барі/на концерті/на футболі (чи будь-якому іншому спорті наживо) давно були? Які заходи відвідували до 2022 року?

все перелічене ніяким чином не є важливим для життя, як і окуляри за 350 євро в Парижі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Letusrock написав:
  konstantin kirovograd написав:выезжают массово до 18 лет молодёжь пацаны,теперь медики фармацевты поставлены перед этим выбором до 1 октября.Кто сомневался,колебался тот стартанёт теперь стопроцентно.Потеряем ещё несколько тысяч специалистов.Кто этого дибила вообще за язык тянул.Такое ощущение что они там все дауны.То Арахамия говорит что всех обратно вернут кто незаконно выехал хотя любому здравомыслящему человека даже без юридического образования понятно что это НЕВОЗМОЖНО.Теперь этот придурок.


може це план такий - своїми недолугими заявами зменшувати привабливість країни для життя, роботи та інвестицій, щоб всі виїхали крім Успіха і його потенційної заміни.

Щось ввн п#здить про 9,5% податку при продажі квартири))) або барижить ними
GALeon
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