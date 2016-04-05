|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 07 вер, 2023 18:05
«Ничего не помогает». Рубль пробил «дно» вопреки планам ЦБ в 10 раз увеличить продажи валюты
Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной, несмотря на решение ЦБ резко увеличить продажи валюты для стабилизации курсов. На торгах в четверг доллар подорожал до 98,54 рубля (максимум с 15 августа), а евро — до 105,68 рубля (максимум с 16 августа).
«Рублю ничего не помогает», — констатируют аналитики БКС. В середине августа ЦБ внезапно поднял ключевую ставку до 12% годовых, потребовал от экспортеров продавать больше валюты, а накануне сам анонсировал планы 10-кратно нарастить интервенции на бирже. С 14 по 22 сентября ЦБ будет продавать юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительству РФ предстоит погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд. И хотя из-за санкций Минфин расплатится в рублях, часть держателей бумаг могут сконвертировать средства в валюту.
Это показывает, что ЦБ обеспокоен ситуацией с курсами, отмечает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: доллар и евро отыграли уже больше половины падения после экстренного повышения ставки. На Центробанк давят из Кремля: трехзначный доллар не согласуется с установкой на победу над санкциями, а кроме того, сулит ускорение инфляции как раз к президентским выборам-2024.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19091
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2193 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 18:14
"Армия РФ долбила по дому из танка. Снесло несколько этажей" Как восстанавливают дома в Ирпене
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8370
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1247 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 07 вер, 2023 18:21
GALeon написав:
flyman написав:
Щось ввн п#здить про 9,5% податку при продажі квартири))) або барижить ними
подобных "экспертов" ни продавших ни одной квартиры полно на ветке про недвигу
макс налог продавца 5+1.5% если во владении до 3х лет
если продавать более одной в течении года то уже 18+1.5%
9.5% никак не получается
но эти высеры мухе нравятся т.к. это его менталитет типа "дайте мне а потом..."
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13198
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1425 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|119620
|
|
|6076
|497104
|
|
|1
|6147
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|