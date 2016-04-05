«Ничего не помогает». Рубль пробил «дно» вопреки планам ЦБ в 10 раз увеличить продажи валюты



Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной, несмотря на решение ЦБ резко увеличить продажи валюты для стабилизации курсов. На торгах в четверг доллар подорожал до 98,54 рубля (максимум с 15 августа), а евро — до 105,68 рубля (максимум с 16 августа).



«Рублю ничего не помогает», — констатируют аналитики БКС. В середине августа ЦБ внезапно поднял ключевую ставку до 12% годовых, потребовал от экспортеров продавать больше валюты, а накануне сам анонсировал планы 10-кратно нарастить интервенции на бирже. С 14 по 22 сентября ЦБ будет продавать юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительству РФ предстоит погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд. И хотя из-за санкций Минфин расплатится в рублях, часть держателей бумаг могут сконвертировать средства в валюту.



Это показывает, что ЦБ обеспокоен ситуацией с курсами, отмечает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: доллар и евро отыграли уже больше половины падения после экстренного повышения ставки. На Центробанк давят из Кремля: трехзначный доллар не согласуется с установкой на победу над санкциями, а кроме того, сулит ускорение инфляции как раз к президентским выборам-2024.