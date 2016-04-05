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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4991499249934994>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:05

«Ничего не помогает». Рубль пробил «дно» вопреки планам ЦБ в 10 раз увеличить продажи валюты

Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной, несмотря на решение ЦБ резко увеличить продажи валюты для стабилизации курсов. На торгах в четверг доллар подорожал до 98,54 рубля (максимум с 15 августа), а евро — до 105,68 рубля (максимум с 16 августа).

«Рублю ничего не помогает», — констатируют аналитики БКС. В середине августа ЦБ внезапно поднял ключевую ставку до 12% годовых, потребовал от экспортеров продавать больше валюты, а накануне сам анонсировал планы 10-кратно нарастить интервенции на бирже. С 14 по 22 сентября ЦБ будет продавать юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительству РФ предстоит погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд. И хотя из-за санкций Минфин расплатится в рублях, часть держателей бумаг могут сконвертировать средства в валюту.

Это показывает, что ЦБ обеспокоен ситуацией с курсами, отмечает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: доллар и евро отыграли уже больше половины падения после экстренного повышения ставки. На Центробанк давят из Кремля: трехзначный доллар не согласуется с установкой на победу над санкциями, а кроме того, сулит ускорение инфляции как раз к президентским выборам-2024.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Армия РФ долбила по дому из танка. Снесло несколько этажей" Как восстанавливают дома в Ирпене

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:21

  GALeon написав:
flyman написав:
Щось ввн п#здить про 9,5% податку при продажі квартири))) або барижить ними

подобных "экспертов" ни продавших ни одной квартиры полно на ветке про недвигу
макс налог продавца 5+1.5% если во владении до 3х лет
если продавать более одной в течении года то уже 18+1.5%
9.5% никак не получается
но эти высеры мухе нравятся т.к. это его менталитет типа "дайте мне а потом...я подумаю..."
"чёткий пацанчик" с видео это муха 20 лет назад :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:там про існування


якась дичина за тим посиланням, ізолянта і таке інше... я так розумію що ані дружини ані дітей ані хоббі, і харчується тільки найдешевшими продуктами без амбіцій спробувати щось смачне...

на фоні цього забавно виглядають розрахунки про фінансову свободу :)
тут така свобода яка схожа на в"язницю
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:09

  Zebra написав:
  Xenon написав:
  Zebra написав:Немає у нас армії у 800 тисяч, або хтось дуже п1зт і десь списуються гроші на неіснуючих солдат. Гітлер при нападі на СССР мав ~2 млн солдат. Так там розмах і фронт був у кілька разів ширший. Наша армія - максимум 400 тисяч.
ви думаэте що ЗСУ - це всі на нулі під Роботино і БУхмутом ?
у нас кордон взагалі-то від Волині до Херсону + по містах купа тилових частин, ППО и тп
На лінії фронту від Куп'янська до Роботино не більше 250 тисяч, інші 150 тисяч там де ви сказали.
Кілька питань
А в той час коли долярчик був три рази по 10 днів у відпустці на його місці хто
А в той час коли долярчик 2 дні з трьох у другій лінії ..тобто 12 місяців з 18 він знаходився у другій лінії -то 12 місяців на першій лінії хто?
А тих 40 000 які зараз навчаються за кордоном -куди?
А ті хто зараз сидить між Білорусією і Україною( Волинь/Чернігівщина) - куди?
А ті військові яких Ви кожен день бачите в тилу - вони куди?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:11

  flyman написав:($110 в місяць на "важливе для життя")
а туалетная бумага и мыло в эти $110 входят или нафиг они надо?
  flyman написав:все перелічене ніяким чином не є важливим для життя,
тогда расширяй блог в сторону философии, то что можно прожить на 110уе мы поняли, а зачем так жить из твоего блога не ясно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 вер, 2023 20:01, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Часто езжу сейчас в Ирпене. По всему городу активно реконструкция идёт. Даже трассу на Ирпень с Варшавки перекрыли, полотно меняют
beee
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й

Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/#
А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:..
если продавать более одной в течении года то уже 18+1.5%...
більше 2х
Востаннє редагувалось GALeon в Чет 07 вер, 2023 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Кажете - залишити мУльЙонера будівельника в спокої?
При чому тут я?
Питання ж про тебе
Ти у військових 8 років купив на 2 млн грн дві квартири - ти мульйонер? - по квартирам - так
Але в той самий час ти заплатив всього 200 000 податків - як останній двірник-алконавт з мінімальної зарплати...

А Будівельник і в напів мирний час платив в 12 разів більше від тебе...і зараз платить..
То може стабільність ознака майстерності?
До якої тобі як до місяця рачки...
Навчишся розуміти що
а - ти НЕ МАВ права плакатись в 2014-2022...бо тоді ти СКУПИВ
2 квартири з 1 млн збудованих 0,0002%
А податків сплатив____________0,000001%
Тобто в 500 разів менше
б - ти НЕ МАЄШ права плакатись в 2022-2023 тому що був засранцем попередніх 10 років + сьогодні отримуєш в 5-10 разів більше ніж міг би заробити в тилу

Може це до тебе колись дійде
А може ніколи

Чому бідний-бо дурн..
budivelnik
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