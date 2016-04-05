«Ничего не помогает». Рубль пробил «дно» вопреки планам ЦБ в 10 раз увеличить продажи валюты
Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной, несмотря на решение ЦБ резко увеличить продажи валюты для стабилизации курсов. На торгах в четверг доллар подорожал до 98,54 рубля (максимум с 15 августа), а евро — до 105,68 рубля (максимум с 16 августа).
«Рублю ничего не помогает», — констатируют аналитики БКС. В середине августа ЦБ внезапно поднял ключевую ставку до 12% годовых, потребовал от экспортеров продавать больше валюты, а накануне сам анонсировал планы 10-кратно нарастить интервенции на бирже. С 14 по 22 сентября ЦБ будет продавать юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительству РФ предстоит погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд. И хотя из-за санкций Минфин расплатится в рублях, часть держателей бумаг могут сконвертировать средства в валюту.
Это показывает, что ЦБ обеспокоен ситуацией с курсами, отмечает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: доллар и евро отыграли уже больше половины падения после экстренного повышения ставки. На Центробанк давят из Кремля: трехзначный доллар не согласуется с установкой на победу над санкциями, а кроме того, сулит ускорение инфляции как раз к президентским выборам-2024.
Щось ввн п#здить про 9,5% податку при продажі квартири))) або барижить ними
подобных "экспертов" ни продавших ни одной квартиры полно на ветке про недвигу макс налог продавца 5+1.5% если во владении до 3х лет если продавать более одной в течении года то уже 18+1.5% 9.5% никак не получается но эти высеры мухе нравятся т.к. это его менталитет типа "дайте мне а потом...я подумаю..." "чёткий пацанчик" с видео это муха 20 лет назад
Zebra написав:Немає у нас армії у 800 тисяч, або хтось дуже п1зт і десь списуються гроші на неіснуючих солдат. Гітлер при нападі на СССР мав ~2 млн солдат. Так там розмах і фронт був у кілька разів ширший. Наша армія - максимум 400 тисяч.
ви думаэте що ЗСУ - це всі на нулі під Роботино і БУхмутом ? у нас кордон взагалі-то від Волині до Херсону + по містах купа тилових частин, ППО и тп
На лінії фронту від Куп'янська до Роботино не більше 250 тисяч, інші 150 тисяч там де ви сказали.
Кілька питань А в той час коли долярчик був три рази по 10 днів у відпустці на його місці хто А в той час коли долярчик 2 дні з трьох у другій лінії ..тобто 12 місяців з 18 він знаходився у другій лінії -то 12 місяців на першій лінії хто? А тих 40 000 які зараз навчаються за кордоном -куди? А ті хто зараз сидить між Білорусією і Україною( Волинь/Чернігівщина) - куди? А ті військові яких Ви кожен день бачите в тилу - вони куди?
vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й
Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/# А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.
Успіх написав:Кажете - залишити мУльЙонера будівельника в спокої?
При чому тут я? Питання ж про тебе Ти у військових 8 років купив на 2 млн грн дві квартири - ти мульйонер? - по квартирам - так Але в той самий час ти заплатив всього 200 000 податків - як останній двірник-алконавт з мінімальної зарплати...
А Будівельник і в напів мирний час платив в 12 разів більше від тебе...і зараз платить.. То може стабільність ознака майстерності? До якої тобі як до місяця рачки... Навчишся розуміти що а - ти НЕ МАВ права плакатись в 2014-2022...бо тоді ти СКУПИВ 2 квартири з 1 млн збудованих 0,0002% А податків сплатив____________0,000001% Тобто в 500 разів менше б - ти НЕ МАЄШ права плакатись в 2022-2023 тому що був засранцем попередніх 10 років + сьогодні отримуєш в 5-10 разів більше ніж міг би заробити в тилу