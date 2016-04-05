vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й
Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/# А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.
vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й
Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/# А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.
Звідси вирахували тих, хто виїхали за кордон? Станом на зараз вже відчувається гостра нестача фахівців. Як не дивно, найбільше не вистачає сантехників, які вміють із цифровими технологіями. Тому можна з впевненістю говорити про те, що мобілізовувати будуть всяких студентів 30+ чи інших незайнятих, але точно не фахівців, яких не вистачає в індустріальних сферах економіки.