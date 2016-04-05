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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49924993499449954996>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СЛАВА УКРАИНЕ: рыжая бабка с "Отрядов путина" оказалась агенткой ГУР?


Концовка - бімба :D
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 07 вер, 2023 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:31

  Ой+ написав:
  vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й

Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/#
А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.

20–24 985767
25–29 1255392
30–34 1626855
35–39 1802487
40–44 1540983
45–49 1431488
____
8640 млн
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
СЛАВА УКРАИНЕ: рыжая бабка с "Отрядов путина" оказалась агенткой ГУР?


Концовка - бімба :D
Кінець бабці
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:05

  vitaliiangel написав:
  Ой+ написав:
  vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й

Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/#
А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.

20–24 985767
25–29 1255392
30–34 1626855
35–39 1802487
40–44 1540983
45–49 1431488
____
8640 млн

Звідси вирахували тих, хто виїхали за кордон?
Станом на зараз вже відчувається гостра нестача фахівців. Як не дивно, найбільше не вистачає сантехників, які вміють із цифровими технологіями.
Тому можна з впевненістю говорити про те, що мобілізовувати будуть всяких студентів 30+ чи інших незайнятих, але точно не фахівців, яких не вистачає в індустріальних сферах економіки.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:19

  konstantin kirovograd написав:fler
Совсем не так.ТЦК всё равно какой вы специалист на гражданке.Если не подсуетится хозяин фирмы или вы сами не решите вопрос то будете призваны.Все настоящие спецы на брони.

Как бы не суетился хозяин фирмы или вы сами решаете вопрос, но если ВУС у спеца не подлежит бронированию, то хрен такого спеца забронируют
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:21

pesikot
Это если всё по правилам и законам.Но к сожалению корупционную составляющие никто не отменял.У нас и за рубеж нельзя выезжать,но за деньги выезжают.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:31

Ілон Маск зірвав атаку України морськими дронами на флот ВМС рф, – CNN

Він минулого року таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. Дрони, начинені вибухівкою, вже наблизилися до військово-морського флоту рф, але зненацька «втратили зв'язок і викинулися на берег».

Своє рішення Маск пояснив страхом, що росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю.

Відновити зв'язок Маска умовив тоді ще віце-прем'єр Михайло Федоров.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:33

  konstantin kirovograd написав:pesikot
Это если всё по правилам и законам.Но к сожалению корупционную составляющие никто не отменял.У нас и за рубеж нельзя выезжать,но за деньги выезжают.

И шо ?
Я это и сам знаю
Но тогда коррупционная составляющая должна иметь стоимость меньше, чем ценность стоимости спеца.
Много таких спецов ? Думаю, что 1-2 на контору

И всегда есть огромный риск, что коррупционая составляющая будет не единоразовой, а периодичной.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:35

С Успихом вышло смешно.
Только спросил , и уже в обезьянник)))

Не нужна тебе, Успих , моя зарплата.


А своим вопросом (больше-меньше чем 2.5 Куе ) ты показал, что никогда не платил налоги нормально. Иначе +- давно бы и сам прикинул .

Ты действительно родился под счастливой звездой. Быть настолько пустым и недалеким, тебе удалось и заработать в жизни, и героем (почти) стать, и еще попасть туда, где без единого испуга 1.5 года служишь. Желаю и дальше без единой царапинки, ну и ума конечно. Хоть к старости.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 вер, 2023 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:35

  vitaliiangel написав:
Ілон Маск зірвав атаку України морськими дронами на флот ВМС рф, – CNN

Він минулого року таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. Дрони, начинені вибухівкою, вже наблизилися до військово-морського флоту рф, але зненацька «втратили зв'язок і викинулися на берег».

Своє рішення Маск пояснив страхом, що росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю.

Відновити зв'язок Маска умовив тоді ще віце-прем'єр Михайло Федоров.

Может и доказательства этому приведешь ? Цитату хотя бы в оригинале
pesikot
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