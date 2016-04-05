vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й
Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/# А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.
vitaliiangel написав:если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й
Та яким чином 12 млн? І до війни не було http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/# А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.
Звідси вирахували тих, хто виїхали за кордон? Станом на зараз вже відчувається гостра нестача фахівців. Як не дивно, найбільше не вистачає сантехників, які вміють із цифровими технологіями. Тому можна з впевненістю говорити про те, що мобілізовувати будуть всяких студентів 30+ чи інших незайнятих, але точно не фахівців, яких не вистачає в індустріальних сферах економіки.
konstantin kirovograd написав:fler Совсем не так.ТЦК всё равно какой вы специалист на гражданке.Если не подсуетится хозяин фирмы или вы сами не решите вопрос то будете призваны.Все настоящие спецы на брони.
Как бы не суетился хозяин фирмы или вы сами решаете вопрос, но если ВУС у спеца не подлежит бронированию, то хрен такого спеца забронируют
Ілон Маск зірвав атаку України морськими дронами на флот ВМС рф, – CNN
Він минулого року таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. Дрони, начинені вибухівкою, вже наблизилися до військово-морського флоту рф, але зненацька «втратили зв'язок і викинулися на берег».
Своє рішення Маск пояснив страхом, що росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю.
Відновити зв'язок Маска умовив тоді ще віце-прем'єр Михайло Федоров.
С Успихом вышло смешно. Только спросил , и уже в обезьянник)))
Не нужна тебе, Успих , моя зарплата.
А своим вопросом (больше-меньше чем 2.5 Куе ) ты показал, что никогда не платил налоги нормально. Иначе +- давно бы и сам прикинул .
Ты действительно родился под счастливой звездой. Быть настолько пустым и недалеким, тебе удалось и заработать в жизни, и героем (почти) стать, и еще попасть туда, где без единого испуга 1.5 года служишь. Желаю и дальше без единой царапинки, ну и ума конечно. Хоть к старости.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 вер, 2023 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Ілон Маск зірвав атаку України морськими дронами на флот ВМС рф, – CNN
Він минулого року таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. Дрони, начинені вибухівкою, вже наблизилися до військово-морського флоту рф, але зненацька «втратили зв'язок і викинулися на берег».
Своє рішення Маск пояснив страхом, що росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю.
Відновити зв'язок Маска умовив тоді ще віце-прем'єр Михайло Федоров.
Может и доказательства этому приведешь ? Цитату хотя бы в оригинале