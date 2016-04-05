Додано: Чет 07 вер, 2023 20:48

budivelnik написав: Успіх написав: Кажете - залишити мУльЙонера будівельника в спокої? Кажете - залишити мУльЙонера будівельника в спокої? При чому тут я?

Питання ж про тебе

Ти у військових 8 років купив на 2 млн грн дві квартири - ти мульйонер? - по квартирам - так

Але в той самий час ти заплатив всього 200 000 податків - як останній двірник-алконавт з мінімальної зарплати... При чому тут я?Питання ж про тебеТи у військових 8 років купив на 2 млн грн дві квартири - ти мульйонер? - по квартирам - такАле в той самий час ти заплатив всього 200 000 податків - як останній двірник-алконавт з мінімальної зарплати...

budivelnik написав: б - ти НЕ МАЄШ права плакатись в 2022-2023 тому що був засранцем попередніх 10 років + сьогодні отримуєш в 5-10 разів більше ніж міг би заробити в тилу

б - ти НЕ МАЄШ права плакатись в 2022-2023 тому що був засранцем попередніх 10 років + сьогодні отримуєш в 5-10 разів більше ніж міг би заробити в тилу

Як ви самі-ж писали вище - "або труси або хрестик".Наскільки я пам"ятаю - у ньго свій магазинчик. Відповідно- якщо ПДВ платить продавець (що невірно, він лише надає державі безпроцентний кредит, "платячи" таким чином лише 3-5% із ~25% поборів що отримує держава завдяки ПДВ) - то навіть торгуючи з маржею в 50% щоб заробити "2 млн грн дві квартири" йому довелося сплатити 800-900тис ПДВ, а ще весь цей час він із сім"єю на щось жив і явно не як Флай. От і намалювуеться півтора-два мільйони сплачених податків, що ненабагато менше, ніж у "великого бізнесмена, від якого більше користі коли він займається своїми справами в тилу".- якщо ПДВ платить кінцевий покупець (як і є насправді) - то сума податків вийде "всьго" тисяч вісімсот, що теж ніяк не в 12 разів менше...До війни він працював 40годин на тиждень, чи навіть меньше ("захочу - можу зробити собі 2 дні вихідних серед тижня"), зараз - на службі 24/7...З поняттям "погодинна ставка" бізнесмен знайомий? А з позицією ТК щодо оплати понаднормової праці?Зараз він отримує ~50грн за (нормо)годину, що всьго в півтора рази більше "мінімалки" ~35. поки платили "120тис" - ~120.До війни - він теж заробляв ~120 (називав $600-800 в місяць, наскільки пам"ятаю). Зараз міг би заробляти в тилу ~130-150 (звичайно за умови що не довелося б закрити бізнес).Чомусь у всіх, хто уникнувши мобілізації, сидить в тилу - думка про "50" а тим паче "100" які платять військовим (заздрість?) відключає логіку та затьмарює мізки.Насправді ж 70-80% мобілізованих зараз фактично отримують меньше, ніж заробляли до війни, деякі і в 5 і в 10 і в 20+ раз. В взводі, де я прослужив майже півтор роки - виключення можна перелічити на пальцях однієї руки - це 2 аватари глибоко-передпенсійного віку, охоронець для якого класна робота це "сутки через двоє, 500грн за зміну" та водій молоковоза з депресивного села який працював "10/7 за дві мінімалки і можливість трохо красти бензин"."Може це до тебе колись дійдеА може ніколи" (с)