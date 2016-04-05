Ой+ написав:А зараз з вихідних 200-300 тис на р.н. ряди проріділи і еміграцією і з окупацією і взагалі назавжди. Ну і мобілізовують з 25 р., то 5 млн по віку може і натягнеться.
если в стране осталось 12 млн м18-50 то призван уже каждый 10й 8640 млн
Звідси вирахували тих, хто виїхали за кордон?
Причому за кордоном були по факту і до війни, хоча рахувались тут. Ну і до 25 не мобілізовують, хіба добровільно. З окупованих територій особливо також не набереш - швидше навпаки. Якщо далі війна буде продовжуватись, то заходимо ще і на демографічний спад - по півтора мільйона на п'ятирічку вибуває, а по мільйону входить. Так що в найближчі 20 років ще мінімум на 2 млн менше потенційних призовників.
Успіх написав:Кажете - залишити мУльЙонера будівельника в спокої?
При чому тут я? Питання ж про тебе Ти у військових 8 років купив на 2 млн грн дві квартири - ти мульйонер? - по квартирам - так Але в той самий час ти заплатив всього 200 000 податків - як останній двірник-алконавт з мінімальної зарплати...
Як ви самі-ж писали вище - "або труси або хрестик". Наскільки я пам"ятаю - у ньго свій магазинчик. Відповідно - якщо ПДВ платить продавець (що невірно, він лише надає державі безпроцентний кредит, "платячи" таким чином лише 3-5% із ~25% поборів що отримує держава завдяки ПДВ) - то навіть торгуючи з маржею в 50% щоб заробити "2 млн грн дві квартири" йому довелося сплатити 800-900тис ПДВ, а ще весь цей час він із сім"єю на щось жив і явно не як Флай. От і намалювуеться півтора-два мільйони сплачених податків, що ненабагато менше, ніж у "великого бізнесмена, від якого більше користі коли він займається своїми справами в тилу". - якщо ПДВ платить кінцевий покупець (як і є насправді) - то сума податків вийде "всьго" тисяч вісімсот, що теж ніяк не в 12 разів менше...
budivelnik написав:б - ти НЕ МАЄШ права плакатись в 2022-2023 тому що був засранцем попередніх 10 років + сьогодні отримуєш в 5-10 разів більше ніж міг би заробити в тилу
До війни він працював 40годин на тиждень, чи навіть меньше ("захочу - можу зробити собі 2 дні вихідних серед тижня"), зараз - на службі 24/7... З поняттям "погодинна ставка" бізнесмен знайомий? А з позицією ТК щодо оплати понаднормової праці? Зараз він отримує ~50грн за (нормо)годину, що всьго в півтора рази більше "мінімалки" ~35. поки платили "120тис" - ~120. До війни - він теж заробляв ~120 (називав $600-800 в місяць, наскільки пам"ятаю). Зараз міг би заробляти в тилу ~130-150 (звичайно за умови що не довелося б закрити бізнес). Чомусь у всіх, хто уникнувши мобілізації, сидить в тилу - думка про "50" а тим паче "100" які платять військовим (заздрість?) відключає логіку та затьмарює мізки. Насправді ж 70-80% мобілізованих зараз фактично отримують меньше, ніж заробляли до війни, деякі і в 5 і в 10 і в 20+ раз. В взводі, де я прослужив майже півтор роки - виключення можна перелічити на пальцях однієї руки - це 2 аватари глибоко-передпенсійного віку, охоронець для якого класна робота це "сутки через двоє, 500грн за зміну" та водій молоковоза з депресивного села який працював "10/7 за дві мінімалки і можливість трохо красти бензин".
konstantin kirovograd написав:fler Совсем не так.ТЦК всё равно какой вы специалист на гражданке.Если не подсуетится хозяин фирмы или вы сами не решите вопрос то будете призваны.Все настоящие спецы на брони.
Я про інше. Про нестачу фахівців у масштабах країни. Ця проблема загострюється та загрожує проблемами в економіці. Якщо її не вирішувати зараз, то почне "валитися" виробництво валового продукту, а звідси - країна не зможе забезпечувати свої потреби навіть на 50%, як це поки що є зараз. Вже попередили, що з нового року будуть різати бюджетне фінансування.
flyman , муха, йди поїж. Сходи в кіно, театр, у Києві багато цікавого. Чорний квадрат глянь на сайті. Може зацікавить щось, сходиш нарешті. Тебе убогого , на рівні «поїв-випорожнився- помився з баклахи на сонці» слухати не цікаво. Ми давно розібрались , що він платив. Відсоток від доходів не платив ніколи. Тому не знає навіть розмірів.
candle645 , не платив у своєму «магазині» долярчик ніякого ПДВ ніколи. Вийде з бані - розкаже.
Ілон Маск зірвав атаку України морськими дронами на флот ВМС рф, – CNN
Він минулого року таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. Дрони, начинені вибухівкою, вже наблизилися до військово-морського флоту рф, але зненацька «втратили зв'язок і викинулися на берег».
Своє рішення Маск пояснив страхом, що росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю.
Відновити зв'язок Маска умовив тоді ще віце-прем'єр Михайло Федоров.
vitaliiangel Вот зачем ты всегда бросаешься голой жопой на гарячую сковородку ... Прямо уникальная способность - хочешь "унизить" меня, но ты каждый раз унижаешь сам себя. Какой-то мазохизм с твоей стороны. Ты там прекращай
Meanwhile, Mykhailo Fedorov, a deputy prime minister of Ukraine, was pleading with Musk to restore connectivity for the submarine drones by telling Musk about their capabilities in a text message, according to Isaacson. “I just want you—the person who is changing the world through technology—to know this,” Fedorov told Musk.
Musk and SpaceX did not reply to CNN’s requests for comment.
Перевод
Тем временем, по словам Айзексона, Михаил Федоров, заместитель премьер-министра Украины, умолял Маска восстановить связь для подводных дронов, рассказывая Маску об их возможностях в текстовом сообщении. «Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий — знали это», — сказал Федоров Маску.
умовив - это уговорил, то есть, типа, решил вопрос А в оригинале - умолял решить вопрос
Hotab написав:С Успихом вышло смешно. Только спросил , и уже в обезьянник)))
Не нужна тебе, Успих , моя зарплата. А своим вопросом (больше-меньше чем 2.5 Куе ) ты показал, что никогда не платил налоги нормально. Иначе +- давно бы и сам прикинул . Ты действительно родился под счастливой звездой. Быть настолько пустым и недалеким, тебе удалось и заработать в жизни, и героем (почти) стать, и еще попасть туда, где без единого испуга 1.5 года служишь. Желаю и дальше без единой царапинки, ну и ума конечно. Хоть к старости.
якраз Долярчик платив, тому що він податковий агент, так що в молоко.
Він платив єдиний , який фіксований і привязаний до МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ по датам ( ЄСВ+Єдиний) заокруглено до вищого , бо були різні мінімалки 2013-2015 він платив - 600 грн місяць 2016 -________________ 640 грн місяць 2017-2018 -___________1400 грн/місяць 2019-2020 -__________ 2000 грн/місяць 2021 -_______________ 2400 грн/місяць Всього за 2014-2021___140 000 грн за весь час А тому розрахувати навпаки від сплачений податків чужу зарплату він не в стані.