Додано: Чет 07 вер, 2023 21:16

candle645 написав: Як ви самі-ж писали вище - "або труси або хрестик".

Наскільки я пам"ятаю - у ньго свій магазинчик. Як ви самі-ж писали вище - "або труси або хрестик".Наскільки я пам"ятаю - у ньго свій магазинчик.

candle645 написав: якщо ПДВ платить продавець (що невірно, він лише надає державі безпроцентний кредит, якщо ПДВ платить продавець (що невірно, він лише надає державі безпроцентний кредит,

Ви напевно не розумієтеЄ спрощена система оподаткування, в якійЗаплатив за 2014-2021 рік включно - 140 000 грн і не блатиш більше ніяких податків...Там є обмеженняа - не можна торгувати підакцизними товарами ( велозапчастини не потрвпляють в це обмеження)б - не можна виходити за оборот вище 5 млн в рік...( це також дуже важко обійти торгуючи товаром з націнкою в 30-50% - націнка з слів долярчика)Це питання термінології..Все що сплачено з мого рахунку, пофіг як воно називається - сплачено мною.ПояснююЯкщо ви купуєте в мене , то у вас не виникає обовязку платити , але Ви вирішили що Держава отримала, а я не сплатив...То Держава отримала чи ні?- не отрималаА раз так, то чи може Держава повернути Вам те що Ви вважаєте що Ви сплатили у вигляді освіти/доріг і так далі?ТомуЯкщо на мені лежить ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ про сплату якихось сум і я цю відповідальність виконав - значить ці суми в Бюджет сплатив я.А не той хто в мене щось купив, але ні за що не відповідаєПС Ви все життя можете купувати в бабки на базарі в тому числі і контробас..і що тоді- ви нічого виходить не сплатили? і крайніх не має , бо якщо не сплатили Ви - то як притягнути до відповідальності бабку( чи мене?)