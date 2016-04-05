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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4993499449954996
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:14

  vitaliiangel написав:
Иван Охлобыстин в интервью «Cобеседнику» обозначил цели российского вторжения в Украину. По мнению актера, это раздел территории страны или ее полное уничтожение

«Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство», — заявил Охлобыстин в ответ на прямой вопрос о том, чего «мы хотим от этой спецоперации».
вот бы эту мразь прихлопнуть

Он истинное лицо руцкаго наролу и поп РПЦМП
И типичный имперский расеянин - кодированный наркоман и конченый алкаш и ещё друг стУкачёва и прочего кацапского наркоалкобомонда
Их не вешать надо а голых собрать в зоопарке Магадана и за деньги туристам показывать поливая подогретыми фекалиями для сугреву
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Як ви самі-ж писали вище - "або труси або хрестик".
Наскільки я пам"ятаю - у ньго свій магазинчик.
Ви напевно не розумієте
Є спрощена система оподаткування, в якій
Заплатив за 2014-2021 рік включно - 140 000 грн і не блатиш більше ніяких податків...
Там є обмеження
а - не можна торгувати підакцизними товарами ( велозапчастини не потрвпляють в це обмеження)
б - не можна виходити за оборот вище 5 млн в рік...( це також дуже важко обійти торгуючи товаром з націнкою в 30-50% - націнка з слів долярчика)
  candle645 написав:якщо ПДВ платить продавець (що невірно, він лише надає державі безпроцентний кредит,
Це питання термінології..
Все що сплачено з мого рахунку, пофіг як воно називається - сплачено мною.

Пояснюю
Якщо ви купуєте в мене , то у вас не виникає обовязку платити , але Ви вирішили що Держава отримала, а я не сплатив...
То Держава отримала чи ні?- не отримала
А раз так, то чи може Держава повернути Вам те що Ви вважаєте що Ви сплатили у вигляді освіти/доріг і так далі?

Тому
Якщо на мені лежить ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ про сплату якихось сум і я цю відповідальність виконав - значить ці суми в Бюджет сплатив я.
А не той хто в мене щось купив, але ні за що не відповідає
ПС Ви все життя можете купувати в бабки на базарі в тому числі і контробас..і що тоді- ви нічого виходить не сплатили? і крайніх не має , бо якщо не сплатили Ви - то як притягнути до відповідальності бабку( чи мене?)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Насправді ж 70-80% мобілізованих зараз фактично отримують меньше, ніж заробляли до війни
Брехня.
Було 12 млн працюючих з середньою в 12 000 грн
Стало 1 млн військовослужбовців з витратою на грошове забезпечення 77 млрд грн/місяць=77000 грн/місяць...

А тепер виведіть з цих двох пунктів рівняння так щоб було що 80% військовослужбовців отримують менше ніж отримували на цивілці..

Я кажу що максимум 10% військовослужбовців отримують в армії менше ніж отримували до війни.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:31

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:
Иван Охлобыстин в интервью «Cобеседнику» обозначил цели российского вторжения в Украину. По мнению актера, это раздел территории страны или ее полное уничтожение

«Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство», — заявил Охлобыстин в ответ на прямой вопрос о том, чего «мы хотим от этой спецоперации».
вот бы эту мразь прихлопнуть

Он истинное лицо руцкаго наролу и поп РПЦМП
И типичный имперский расеянин - кодированный наркоман и конченый алкаш и ещё друг стУкачёва и прочего кацапского наркоалкобомонда
Их не вешать надо а голых собрать в зоопарке Магадана и за деньги туристам показывать поливая подогретыми фекалиями для сугреву

Ну просто vitaliiangel не хочет палить контору, что все россияне - мрази
Он сам себя недавно таким проявил

Вот и Охлобыстин показал истинное лицо православного россиянина
А vitaliiangel хочет это скрыть. Не больше того

Он же не против того лица, которое показал Охлобыстин. Он против того, что это лицо было показано
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:32

https://censor.net/ua/resonance/3441986 ... inu_slujby
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:[quote]Иван Охлобыстин в интервью «Cобеседнику» обозначил цели российского вторжения в Украину. По мнению актера, это раздел территории страны или ее полное уничтожение

«Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство», — заявил Охлобыстин в ответ на прямой вопрос о том, чего «мы хотим от этой спецоперации».
вот бы эту мразь прихлопнуть

Он истинное лицо руцкаго наролу и поп РПЦМП
И типичный имперский расеянин - кодированный наркоман и конченый алкаш и ещё друг стУкачёва и прочего кацапского наркоалкобомонда
Их не вешать надо а голых собрать в зоопарке Магадана и за деньги туристам показывать поливая подогретыми фекалиями для сугреву

Ну просто vitaliiangel не хочет палить контору, что все россияне - мрази
Он сам себя недавно таким проявил

Вот и Охлобыстин показал истинное лицо православного россиянина
А vitaliiangel хочет это скрыть. Не больше того

Он же не против того лица, которое показал Охлобыстин. Он против того, что это лицо было показано[/quote]ахлобустін давним давно вже все "показав", то кончений фрік, незрозуміло чого взагалі на оте реагувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:42

  Hennady написав:https://censor.net/ua/resonance/3441986/pro_vajlyvist_obmejennya_terminu_slujby

тупой вброс


"Наведу особистий приклад. Мій чоловік служить понад 15 місяців. Протягом цього часу він не мав жодної ротації, жодної відпустки і навіть жодного вихідного.
Джерело: https://censor.net/ua/r3441986"
после этого перестал читать
БСК

консерва "Hennady" вскрылась?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:43

Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.
За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби.
https://www.unian.ua/world/ekstradiciya ... 85791.html
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:43

  fler написав:найбільше не вистачає сантехників, які вміють із цифровими технологіями.

Ви вже й до сантехніків дістались? Шо потрібно, унітаз до інета під`єднать ? :)
Чому не вистачає? Тому-що спеціалісту потрібно платить відповідні кошти, а спеціалісти знайдуться, точніше вони є.
Water
 
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  Water написав:
  fler написав:найбільше не вистачає сантехників, які вміють із цифровими технологіями.

Ви вже й до сантехніків дістались? Шо потрібно, унітаз до інета під`єднать ? :)
Чому не вистачає? Тому-що спеціалісту потрібно платить відповідні кошти, а спеціалісти знайдуться, точніше вони є.

специалист Ватерклозет на связи???
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