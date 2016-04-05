Иван Охлобыстин в интервью «Cобеседнику» обозначил цели российского вторжения в Украину. По мнению актера, это раздел территории страны или ее полное уничтожение
«Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство», — заявил Охлобыстин в ответ на прямой вопрос о том, чего «мы хотим от этой спецоперации».
вот бы эту мразь прихлопнуть
Он истинное лицо руцкаго наролу и поп РПЦМП И типичный имперский расеянин - кодированный наркоман и конченый алкаш и ещё друг стУкачёва и прочего кацапского наркоалкобомонда Их не вешать надо а голых собрать в зоопарке Магадана и за деньги туристам показывать поливая подогретыми фекалиями для сугреву
candle645 написав:Як ви самі-ж писали вище - "або труси або хрестик". Наскільки я пам"ятаю - у ньго свій магазинчик.
Ви напевно не розумієте Є спрощена система оподаткування, в якій Заплатив за 2014-2021 рік включно - 140 000 грн і не блатиш більше ніяких податків... Там є обмеження а - не можна торгувати підакцизними товарами ( велозапчастини не потрвпляють в це обмеження) б - не можна виходити за оборот вище 5 млн в рік...( це також дуже важко обійти торгуючи товаром з націнкою в 30-50% - націнка з слів долярчика)
candle645 написав:якщо ПДВ платить продавець (що невірно, він лише надає державі безпроцентний кредит,
Це питання термінології.. Все що сплачено з мого рахунку, пофіг як воно називається - сплачено мною.
Пояснюю Якщо ви купуєте в мене , то у вас не виникає обовязку платити , але Ви вирішили що Держава отримала, а я не сплатив... То Держава отримала чи ні?- не отримала А раз так, то чи може Держава повернути Вам те що Ви вважаєте що Ви сплатили у вигляді освіти/доріг і так далі?
Тому Якщо на мені лежить ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ про сплату якихось сум і я цю відповідальність виконав - значить ці суми в Бюджет сплатив я. А не той хто в мене щось купив, але ні за що не відповідає ПС Ви все життя можете купувати в бабки на базарі в тому числі і контробас..і що тоді- ви нічого виходить не сплатили? і крайніх не має , бо якщо не сплатили Ви - то як притягнути до відповідальності бабку( чи мене?)
Иван Охлобыстин в интервью «Cобеседнику» обозначил цели российского вторжения в Украину. По мнению актера, это раздел территории страны или ее полное уничтожение
«Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство», — заявил Охлобыстин в ответ на прямой вопрос о том, чего «мы хотим от этой спецоперации».
вот бы эту мразь прихлопнуть
Он истинное лицо руцкаго наролу и поп РПЦМП И типичный имперский расеянин - кодированный наркоман и конченый алкаш и ещё друг стУкачёва и прочего кацапского наркоалкобомонда Их не вешать надо а голых собрать в зоопарке Магадана и за деньги туристам показывать поливая подогретыми фекалиями для сугреву
Ну просто vitaliiangel не хочет палить контору, что все россияне - мрази Он сам себя недавно таким проявил
Вот и Охлобыстин показал истинное лицо православного россиянина А vitaliiangel хочет это скрыть. Не больше того
Он же не против того лица, которое показал Охлобыстин. Он против того, что это лицо было показано
vitaliiangel написав:[quote]Иван Охлобыстин в интервью «Cобеседнику» обозначил цели российского вторжения в Украину. По мнению актера, это раздел территории страны или ее полное уничтожение
«Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство», — заявил Охлобыстин в ответ на прямой вопрос о том, чего «мы хотим от этой спецоперации».
вот бы эту мразь прихлопнуть
Он истинное лицо руцкаго наролу и поп РПЦМП И типичный имперский расеянин - кодированный наркоман и конченый алкаш и ещё друг стУкачёва и прочего кацапского наркоалкобомонда Их не вешать надо а голых собрать в зоопарке Магадана и за деньги туристам показывать поливая подогретыми фекалиями для сугреву
Ну просто vitaliiangel не хочет палить контору, что все россияне - мрази Он сам себя недавно таким проявил
Вот и Охлобыстин показал истинное лицо православного россиянина А vitaliiangel хочет это скрыть. Не больше того
Он же не против того лица, которое показал Охлобыстин. Он против того, что это лицо было показано[/quote]ахлобустін давним давно вже все "показав", то кончений фрік, незрозуміло чого взагалі на оте реагувати
"Наведу особистий приклад. Мій чоловік служить понад 15 місяців. Протягом цього часу він не мав жодної ротації, жодної відпустки і навіть жодного вихідного. Джерело: https://censor.net/ua/r3441986" после этого перестал читать БСК
консерва "Hennady" вскрылась?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території. За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби. https://www.unian.ua/world/ekstradiciya ... 85791.html