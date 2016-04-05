тупой вброс
"Наведу особистий приклад. Мій чоловік служить понад 15 місяців. Протягом цього часу він не мав жодної ротації, жодної відпустки і навіть жодного вихідного.
Джерело:
после этого перестал читать
БСК
консерва "Hennady" вскрылась?
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Додано: Чет 07 вер, 2023 21:42
тупой вброс
"Наведу особистий приклад. Мій чоловік служить понад 15 місяців. Протягом цього часу він не мав жодної ротації, жодної відпустки і навіть жодного вихідного.
Джерело:
после этого перестал читать
БСК
консерва "Hennady" вскрылась?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:43
Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.
За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби.
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:43
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:46
специалист Ватерклозет на связи???
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:53
Оно недавно орало: - Гойда
С одной стороны оно "гойда", а с другой - священник, библийские заповеди
Это не фрик, а основа российского режима с таким говном в голове
Многие, такой же набор в голове имеют
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:58
Теж читав.
Не буду дублювати.
Лише прокоментую.
Ну так, казали, що в основному виїжджали жінки з дітьми і дідусями/бабусями.
А он воно як...
14 тисяч, і це лише в маленькій Австрії.
Якщо до 240222 в Україні мешкало ~38млн, а зараз ~28млн.
Тоді загалом виїхало якщо не ~3,3 млн чоловіків (10/2/0,66=3,3) у віці від 18 до 60 років,
то десь ~1,37млн, якщо зважити на статистику Австрії 101629 всього, з них 14000 чоловіків призовного віку (14/101,6*10млн= ~1,37млн).
p.s.
Можливо статистика по Австрії - фейк, або неточна (чи перекручена) інформація, але ця інформація з'явилась не лише на unian.ua, але і на tsn.ua, і напевно ще деінде.
p.p.s.
Зараз набіжить зграя "коментаторів" в гамівних сорочках, то нехай побіснуються.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 07 вер, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 вер, 2023 23:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всё правильно я писал про русский мир электората
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