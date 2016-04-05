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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4992499349944995
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:42

  Hennady написав:https://censor.net/ua/resonance/3441986/pro_vajlyvist_obmejennya_terminu_slujby

тупой вброс


"Наведу особистий приклад. Мій чоловік служить понад 15 місяців. Протягом цього часу він не мав жодної ротації, жодної відпустки і навіть жодного вихідного.
Джерело: https://censor.net/ua/r3441986"
после этого перестал читать
БСК

консерва "Hennady" вскрылась?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:43

Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.
За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби.
https://www.unian.ua/world/ekstradiciya ... 85791.html
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:43

  fler написав:найбільше не вистачає сантехників, які вміють із цифровими технологіями.

Ви вже й до сантехніків дістались? Шо потрібно, унітаз до інета під`єднать ? :)
Чому не вистачає? Тому-що спеціалісту потрібно платить відповідні кошти, а спеціалісти знайдуться, точніше вони є.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:46

  Water написав:
  fler написав:найбільше не вистачає сантехників, які вміють із цифровими технологіями.

Ви вже й до сантехніків дістались? Шо потрібно, унітаз до інета під`єднать ? :)
Чому не вистачає? Тому-що спеціалісту потрібно платить відповідні кошти, а спеціалісти знайдуться, точніше вони є.

специалист Ватерклозет на связи???
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:53

  Faceless написав:ахлобустін давним давно вже все "показав", то кончений фрік, незрозуміло чого взагалі на оте реагувати

Оно недавно орало: - Гойда

С одной стороны оно "гойда", а с другой - священник, библийские заповеди

Это не фрик, а основа российского режима с таким говном в голове

Многие, такой же набор в голове имеют
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:58

  fler написав:Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.
За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби.
https://www.unian.ua/world/ekstradiciya ... 85791.html


Теж читав.
Не буду дублювати.

Лише прокоментую.

Ну так, казали, що в основному виїжджали жінки з дітьми і дідусями/бабусями.
А он воно як...
14 тисяч, і це лише в маленькій Австрії.

Якщо до 240222 в Україні мешкало ~38млн, а зараз ~28млн.
Тоді загалом виїхало якщо не ~3,3 млн чоловіків (10/2/0,66=3,3) у віці від 18 до 60 років,
то десь ~1,37млн, якщо зважити на статистику Австрії 101629 всього, з них 14000 чоловіків призовного віку (14/101,6*10млн= ~1,37млн).

p.s.
Можливо статистика по Австрії - фейк, або неточна (чи перекручена) інформація, але ця інформація з'явилась не лише на unian.ua, але і на tsn.ua, і напевно ще деінде.

p.p.s.
Зараз набіжить зграя "коментаторів" в гамівних сорочках, то нехай побіснуються.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 07 вер, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел
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Востаннє редагувалось beee в П'ят 08 вер, 2023 00:13, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:10

  Hennady написав:https://censor.net/ua/resonance/3441986/pro_vajlyvist_obmejennya_terminu_slujby

А краще взагалі відмінити війну і розійтись по домівках, еге ж?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:13

  fler написав:
  konstantin kirovograd написав:fler
Совсем не так.ТЦК всё равно какой вы специалист на гражданке.Если не подсуетится хозяин фирмы или вы сами не решите вопрос то будете призваны.Все настоящие спецы на брони.

Я про інше. Про нестачу фахівців у масштабах країни. Ця проблема загострюється та загрожує проблемами в економіці. Якщо її не вирішувати зараз, то почне "валитися" виробництво валового продукту, а звідси - країна не зможе забезпечувати свої потреби навіть на 50%, як це поки що є зараз. Вже попередили, що з нового року будуть різати бюджетне фінансування.


Это выстрелит лет через 5-10, сейчас об этом никто не думает по принципу "выжить бы" + у нас почему-то бытует мнение что Запад и после войны будет помогать а не давить слабого конкурента, а ведь уже сейчас ситуация с экспортом зерна в Восточную Европу достаточно показательна.
katso
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