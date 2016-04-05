"Наведу особистий приклад. Мій чоловік служить понад 15 місяців. Протягом цього часу він не мав жодної ротації, жодної відпустки і навіть жодного вихідного. Джерело: https://censor.net/ua/r3441986" после этого перестал читать БСК
консерва "Hennady" вскрылась?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території. За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби. https://www.unian.ua/world/ekstradiciya ... 85791.html
fler написав:Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території. За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби. https://www.unian.ua/world/ekstradiciya ... 85791.html
Теж читав. Не буду дублювати.
Лише прокоментую.
Ну так, казали, що в основному виїжджали жінки з дітьми і дідусями/бабусями. А он воно як... 14 тисяч, і це лише в маленькій Австрії.
Якщо до 240222 в Україні мешкало ~38млн, а зараз ~28млн. Тоді загалом виїхало якщо не ~3,3 млн чоловіків (10/2/0,66=3,3) у віці від 18 до 60 років, то десь ~1,37млн, якщо зважити на статистику Австрії 101629 всього, з них 14000 чоловіків призовного віку (14/101,6*10млн= ~1,37млн).
p.s. Можливо статистика по Австрії - фейк, або неточна (чи перекручена) інформація, але ця інформація з'явилась не лише на unian.ua, але і на tsn.ua, і напевно ще деінде.
p.p.s. Зараз набіжить зграя "коментаторів" в гамівних сорочках, то нехай побіснуються.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 07 вер, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:fler Совсем не так.ТЦК всё равно какой вы специалист на гражданке.Если не подсуетится хозяин фирмы или вы сами не решите вопрос то будете призваны.Все настоящие спецы на брони.
Я про інше. Про нестачу фахівців у масштабах країни. Ця проблема загострюється та загрожує проблемами в економіці. Якщо її не вирішувати зараз, то почне "валитися" виробництво валового продукту, а звідси - країна не зможе забезпечувати свої потреби навіть на 50%, як це поки що є зараз. Вже попередили, що з нового року будуть різати бюджетне фінансування.
Это выстрелит лет через 5-10, сейчас об этом никто не думает по принципу "выжить бы" + у нас почему-то бытует мнение что Запад и после войны будет помогать а не давить слабого конкурента, а ведь уже сейчас ситуация с экспортом зерна в Восточную Европу достаточно показательна.
fler написав:Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території. За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби. https://www.unian.ua/world/ekstradiciya ... 85791.html
Теж читав. Не буду дублювати.
Лише прокоментую.
Ну так, казали, що в основному виїжджали жінки з дітьми і дідусями/бабусями. А он воно як... 14 тисяч, і це лише в маленькій Австрії.
А що таке "потенційно придатні"?.. Просто за віком? Може вони хворі чи багатодітні.