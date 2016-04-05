Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:28

budivelnik написав: Це питання термінології..

Все що сплачено з мого рахунку, пофіг як воно називається - сплачено мною.



Якщо на мені лежить ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ про сплату якихось сум і я цю відповідальність виконав - значить ці суми в Бюджет сплатив я. Це питання термінології..Все що сплачено з мого рахунку, пофіг як воно називається - сплачено мною.Якщо на мені лежить ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ про сплату якихось сум і я цю відповідальність виконав - значить ці суми в Бюджет сплатив я.

budivelnik написав: Було 12 млн працюючих з середньою в 12 000 грн

Стало 1 млн військовослужбовців з витратою на грошове забезпечення 77 млрд грн/місяць=77000 грн/місяць... Було 12 млн працюючих з середньою в 12 000 грнСтало 1 млн військовослужбовців з витратою на грошове забезпечення 77 млрд грн/місяць=77000 грн/місяць...

budivelnik написав: А тепер виведіть з цих двох пунктів рівняння так щоб було що 80% військовослужбовців отримують менше ніж отримували на цивілці.. А тепер виведіть з цих двох пунктів рівняння так щоб було що 80% військовослужбовців отримують менше ніж отримували на цивілці..

Так зручна вам логіка зрозуміла.Тоді і податок на прибуток з депозитів (18+1.5%) платить не вкладник а банк, і податки на ЗП співробітників оформлених згідно ТК платять не самі співробітники, а власник підприємства. ОЙ - так виходить всі ~9 мільйонів найманих працівників податків взагалі не платять???Також схоже зрозумів звідки взялась цифра в 2.4міл податків за 10 років (відповідно всьго-то 20тис/місяць), якими ви тут вже більше місяця хизуєтесь шипняючи Долярчика, та ображаючи дуже багатьох мобілізованих (я от наприклад у березні-серпні 2022 одного лише курсового податку платив по 40-50тис щомісяця).Згідно вашої логіки - 20тис/місяць це приблизно податки, які заплатить ТОВ із власника та 2-3х найманих працівників, створений спеціально для надання послуг десь на 40тис/місяць якійсь невеликій сільраді. Навіть за відсутності корупційної складової - зовсім не той рівень щоб претендувати на бронь чи зверхньо ставитись до будь-якого військового.А термінологія цілком однозначна - є платник податків і є податковий агент. Роботодавець, продавець, банк це саме агенти на яких покладено обов"язок зібрати та передати державі податки сплачені відповідно найманим працівником, покупцем та вкладником.Наскільки пам"ятаю офіційну статистику за 2021 ~9міл працюючих по ТК з середньою майже 15 000 грн, при цьому ті хто офіційно працював на 0.5 чи навіть 1/4 ставки там пораховані як 1 а не 0.5/0.25. Плюс ~3міл ФОП які в цій статистиці не враховані. А там ~220 тис IT які заробляли в середньому 90 000 грн (на сьогодні це 120), більше мільйона Долярчиків (базар/роздріб торгівля/хорека) з доходом 25+, ще з мільйон тих хто використовує ФОП для мінімізації податків і відповідно заробляє на 20-30% більше ніж їх колеги що працюють по ТК. В сумі середня по працюючих на лютий 2022 буде десь 18 000 а скоріш і всі 20 000.Втім ця різниця в півтори рази майже несуттєва.Нормальна робота до війни та на "цивілці" зараз - це 8/5 (по 8 годин протягом 5 днів) на тиждень, коли щодня приходиш додому щоб погратися з дітьми та вграти дружину, на дзвінок керівника після 20-00 щодо питання яке не є дійсно нагальним можеш ввічливо натякнути що краще було-б поспілкуватись завтра в робочий час, а на вихідні взагалі вимкнути телефон на 60 годин...Служба - це зовсім інше, мабуть десь в ТРО, при штабі чи в підрозділах забезпечення десь в тилу таки є звичайні мобілізовані з можливістю не служити 24/7 а працювати 50-80 годин на тиждень - але це винятки, норма саме 24/7.Тому давайте хоч якось нормалізувати "грошове забезпечення" при порівнянні з доходами до війни/на цивілці... Погодинна оплата тут буде більш корректною базою для порівняння, ніж помісячна.Цивілка, середній дохід- 12 000/170 = ~70грн/год - ваша оцінка- 15 000/170 = ~88грн/год - офіційна статистика 2021- 18 000/170 = ~105грн/год - офіційна статистика 2021 + моя оцінка доходів ФОПМобілізіція- 77 000 / 900 = ~85грн/год - середня згідно ваших даних, трохи скоректував вверх щоб врахувати тих кому пощастило служити не 24/7- 20 000 + 100 000 / 1000 = ~120грн/год - ті хто зараз на нулі, саме завдяки їм я на даний момент в тилу а ви взагалі на цивілці- 20 000 + 30 000 / 1000 = ~50грн/год - арта та забезпечення нуля- 20 000 + 0 / 1000 = ~20грн/год - в тилу/забезпеченні за сотні кілометрів від дому- 20 000 + 0 / 200 = ~100грн/год - переважно супермени із РТЦК здатні будь-кого переконати в його бажанні воювати та парамедики ВЛК які здатні за 3 хвилини провести повне мед обстеження та підтвердити відсутність будь-яких хвороб. Їх так не вистачає на нулі та в арті, а як платник податків я згіден замість ~100 000 грн/місяць заплачених в 2022 - до кінця 2023 платити по 120 щоб побачити там принаймі декого із них...Правильно поставлена задача - це вже 2/3 її рішенняПісля нормалізації навіть ваших власних вхідних даних маємо:- 12 000/170 = ~70грн/год - Цивілка, середній дохід ваша оцінка- 77 000/1000 = 77грн/год - Мобілізація, теж середня згідно ваших даних