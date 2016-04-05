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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4994499549964997>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це питання термінології..
Все що сплачено з мого рахунку, пофіг як воно називається - сплачено мною.

Якщо на мені лежить ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ про сплату якихось сум і я цю відповідальність виконав - значить ці суми в Бюджет сплатив я.


Так зручна вам логіка зрозуміла.
Тоді і податок на прибуток з депозитів (18+1.5%) платить не вкладник а банк, і податки на ЗП співробітників оформлених згідно ТК платять не самі співробітники, а власник підприємства. ОЙ - так виходить всі ~9 мільйонів найманих працівників податків взагалі не платять???
Також схоже зрозумів звідки взялась цифра в 2.4міл податків за 10 років (відповідно всьго-то 20тис/місяць), якими ви тут вже більше місяця хизуєтесь шипняючи Долярчика, та ображаючи дуже багатьох мобілізованих (я от наприклад у березні-серпні 2022 одного лише курсового податку платив по 40-50тис щомісяця).
Згідно вашої логіки - 20тис/місяць це приблизно податки, які заплатить ТОВ із власника та 2-3х найманих працівників, створений спеціально для надання послуг десь на 40тис/місяць якійсь невеликій сільраді. Навіть за відсутності корупційної складової - зовсім не той рівень щоб претендувати на бронь чи зверхньо ставитись до будь-якого військового.

А термінологія цілком однозначна - є платник податків і є податковий агент. Роботодавець, продавець, банк це саме агенти на яких покладено обов"язок зібрати та передати державі податки сплачені відповідно найманим працівником, покупцем та вкладником.

  budivelnik написав:Було 12 млн працюючих з середньою в 12 000 грн
Стало 1 млн військовослужбовців з витратою на грошове забезпечення 77 млрд грн/місяць=77000 грн/місяць...

Наскільки пам"ятаю офіційну статистику за 2021 ~9міл працюючих по ТК з середньою майже 15 000 грн, при цьому ті хто офіційно працював на 0.5 чи навіть 1/4 ставки там пораховані як 1 а не 0.5/0.25. Плюс ~3міл ФОП які в цій статистиці не враховані. А там ~220 тис IT які заробляли в середньому 90 000 грн (на сьогодні це 120), більше мільйона Долярчиків (базар/роздріб торгівля/хорека) з доходом 25+, ще з мільйон тих хто використовує ФОП для мінімізації податків і відповідно заробляє на 20-30% більше ніж їх колеги що працюють по ТК. В сумі середня по працюючих на лютий 2022 буде десь 18 000 а скоріш і всі 20 000.
Втім ця різниця в півтори рази майже несуттєва.
Нормальна робота до війни та на "цивілці" зараз - це 8/5 (по 8 годин протягом 5 днів) на тиждень, коли щодня приходиш додому щоб погратися з дітьми та вграти дружину, на дзвінок керівника після 20-00 щодо питання яке не є дійсно нагальним можеш ввічливо натякнути що краще було-б поспілкуватись завтра в робочий час, а на вихідні взагалі вимкнути телефон на 60 годин...
Служба - це зовсім інше, мабуть десь в ТРО, при штабі чи в підрозділах забезпечення десь в тилу таки є звичайні мобілізовані з можливістю не служити 24/7 а працювати 50-80 годин на тиждень - але це винятки, норма саме 24/7.
Тому давайте хоч якось нормалізувати "грошове забезпечення" при порівнянні з доходами до війни/на цивілці... Погодинна оплата тут буде більш корректною базою для порівняння, ніж помісячна.

Цивілка, середній дохід
- 12 000/170 = ~70грн/год - ваша оцінка
- 15 000/170 = ~88грн/год - офіційна статистика 2021
- 18 000/170 = ~105грн/год - офіційна статистика 2021 + моя оцінка доходів ФОП

Мобілізіція
- 77 000 / 900 = ~85грн/год - середня згідно ваших даних, трохи скоректував вверх щоб врахувати тих кому пощастило служити не 24/7
- 20 000 + 100 000 / 1000 = ~120грн/год - ті хто зараз на нулі, саме завдяки їм я на даний момент в тилу а ви взагалі на цивілці
- 20 000 + 30 000 / 1000 = ~50грн/год - арта та забезпечення нуля
- 20 000 + 0 / 1000 = ~20грн/год - в тилу/забезпеченні за сотні кілометрів від дому
- 20 000 + 0 / 200 = ~100грн/год - переважно супермени із РТЦК здатні будь-кого переконати в його бажанні воювати та парамедики ВЛК які здатні за 3 хвилини провести повне мед обстеження та підтвердити відсутність будь-яких хвороб. Їх так не вистачає на нулі та в арті, а як платник податків я згіден замість ~100 000 грн/місяць заплачених в 2022 - до кінця 2023 платити по 120 щоб побачити там принаймі декого із них...

  budivelnik написав:А тепер виведіть з цих двох пунктів рівняння так щоб було що 80% військовослужбовців отримують менше ніж отримували на цивілці..


Правильно поставлена задача - це вже 2/3 її рішення
Після нормалізації навіть ваших власних вхідних даних маємо:
- 12 000/170 = ~70грн/год - Цивілка, середній дохід ваша оцінка
- 77 000/1000 = 77грн/год - Мобілізація, теж середня згідно ваших даних
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:13

Зрозуміло, що цю війну військовим шляхом у раші не виграти. (Навіть вихід на кордони 91р це не перемога).

США це з самого початку розуміли, тому і такі обьеми по зброї.
США зробили ставку на санкції та економічний тиск.але це дуже повільна історія. Може зайняти до 10 років.
(Розвал совка після Афганістану тому приклад)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:28

  katso написав:
  fler написав:Я про інше. Про нестачу фахівців у масштабах країни. Ця проблема загострюється та загрожує проблемами в економіці. Якщо її не вирішувати зараз, то почне "валитися" виробництво валового продукту, а звідси - країна не зможе забезпечувати свої потреби навіть на 50%, як це поки що є зараз. Вже попередили, що з нового року будуть різати бюджетне фінансування.


Это выстрелит лет через 5-10, сейчас об этом никто не думает по принципу "выжить бы"

Про нестачу фахівців у міністерствах (і вище) знають і думають, що з цим робити, але ж коли така залежність від західної допомоги, то важелів впливу на ситуацію небагато((. З одного боку, потрібні бійці на фронт, а з іншого - фахівці в економіку, щоб забезпечувати бійців усім необхідним.
  katso написав:уже сейчас ситуация с экспортом зерна в Восточную Европу достаточно показательна.

Щодо експорту до ЄС ситуація важка, насамперед, через інфраструктурні проблеми. Ані наша сторона, ані їхня виявилися не готовими до таких великих обсягів вантажів. Пропускні пункти перевантажені, залізниця теж. Понад три тисячі вагонів у черзі, автівок трохи менше, але все одно дуже багато. Україна ще якось вжила заходів із розширення пропускної спроможності (трохи розбудувала інфаструктуру), а напр., Польща - ні. Тому як би ми не збільшували кількість вантажів, все одно швидше вони через Польщу не проїдуть.((
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:36

  sergey_sryvkin написав:
  10/9/9 написав:
  fler написав:Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.
За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби.
Ну так, казали, що в основному виїжджали жінки з дітьми і дідусями/бабусями.
А он воно як...
14 тисяч, і це лише в маленькій Австрії.

А що таке "потенційно придатні"?.. Просто за віком? Може вони хворі чи багатодітні.


для інфо: Багатодітні сім'ї становлять близько 4 % від загальної кількості українських сімей.
Стосовно хворих, то наша ВЛК зцілить 99% з них за 5 хв. тому математичним шляхом приходимо до висновку що 95% з них (знаходячись в Україні) могли бути мобілізовані
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Зрозуміло, що цю війну військовим шляхом у раші не виграти. (Навіть вихід на кордони 91р це не перемога).

США це з самого початку розуміли, тому і такі обьеми по зброї.


ви виступаєте проти головної аксіоми цього форуму "військова перемога + кордони 91 + розвал РФ" ?

Санкції працюють набагато гірше ніж би хотілось, забагато посередників непроти нагріти руки допомагаючи їх обходити
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:17

  Letusrock написав:
  Xenon написав:Зрозуміло, що цю війну військовим шляхом у раші не виграти. (Навіть вихід на кордони 91р це не перемога).

США це з самого початку розуміли, тому і такі обьеми по зброї.


ви виступаєте проти головної аксіоми цього форуму "військова перемога + кордони 91 + розвал РФ" ?

Санкції працюють набагато гірше ніж би хотілось, забагато посередників непроти нагріти руки допомагаючи їх обходити

Как китайский грантоед Вы должны были слышать про кредиты Китая для рф. И теперь у них не только проблема с рупиями, но и проблема с кредитом в твёрдой валюте, которая поступает малым ручьем и сразу идёт на погашение долгов. И опять же, зная Китай, брать у них кредиты это проще сразу отдать все активы и не мучаться ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:48

  Letusrock написав:
А що таке "потенційно придатні"?.. Просто за віком? Може вони хворі чи багатодітні.


для інфо: Багатодітні сім'ї становлять близько 4 % від загальної кількості українських сімей.

Дивні розрахунки, на кшталт "опитування проведене в інтернеті показало, що 100% опитаних користуються інтернетом"
В Україні може й 4%, а з тих, хто виїхав як багатодітний - може й сто.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:В Україні може й 4%, а з тих, хто виїхав як багатодітний - сто.


цікаво хто ж тоді виїхав по липовим рішенням ВЛК, лівим опікунствам, шляху та просто за хабарі? раз всі багатодітні.
І не забуваємо про сотні тисяч придатних що були на заробітках на момент початку великої війни, і які по закінченні законних "шенгенівських" 90 днів перебування теж попросили тимчасовий захист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:56

  Letusrock написав:
  Xenon написав:Зрозуміло, що цю війну військовим шляхом у раші не виграти. (Навіть вихід на кордони 91р це не перемога).
США це з самого початку розуміли, тому і такі обьеми по зброї.


ви виступаєте проти головної аксіоми цього форуму "військова перемога + кордони 91 + розвал РФ" ?

Будь-яка війна це в першу, другу і третю чергу - велики гроші, гео-політичні інтереси та інше вже потім, та й ніхто не проти нахалляву збільшити свої території навіть так, як виставив на продаж фанатський портал «Велка Польська кибольська».
США перебуваючи за тисячі кілометрів від війни підняли свій бюджет за рахунок військових замовлень - гроші. Інші намагаються будувати на території бойових дій військові заводи, щоб отримати страховки. Гроші, Гроші та Гроші.
Ось що слід розуміти на фінансовому форумі.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:00

мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».
Xenon
 
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