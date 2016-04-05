RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4994499549964997
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:08

  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».

Розкішний розклад, як у казино.
Прораб
 
Повідомлень: 851
З нами з: 02.03.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:35

  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».


зараз нема бажаючих за 50-100тис в місяць (!). Наврят чи компенсація за навчання (цілих 30-40тис в рік) щось змінить
Letusrock
 
Повідомлень: 841
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4994499549964997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 497494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.