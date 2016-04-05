▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.
▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».
▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.
▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».
зараз нема бажаючих за 50-100тис в місяць (!). Наврят чи компенсація за навчання (цілих 30-40тис в рік) щось змінить
▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.
▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».
у 2019 людям казали що до влади йде похоронна команда, не чули, не захотіли увімкнути мозок... Це вже повний треш.... Дитина сьогодні телефонувала, казав про розміри наших втрат на їх ділянці фронту біля Бахмуту, якщо коротко, то це капець... Сьогодні вранці внепланово прийшлось їхати забирати наших пораненних та вбитих, орків також бгато полягло. Не вистачає людей, орки лізуть.
PS У порівнянні по службі, Успіх на курорті... Дивлюсь на просування на півдні і чомусь в голову приходить поїздка в Оман діючого, та з ким і про що він там домовлявся...
Успіх написав:По-четверте: я ж не для того написав про сосиски, які тут коти вже не їдять, щоб ви цим мене тицяли - а для того, що при Зеленському армія ЗСУ - сита! Не знаю, чи була сита армія при сивочолому, але як бачимо зараз - з харчами все ок!
Тож ще раз хочу підкреслити - якщо б я хотів більше грошей(а не піти додому/на дембель), то я б не писав, що - ПІДМІНІТЬ мене, а самі отримуйте оці "шалені гроші" і воюйте далі, хоч до Курильських островів!
Дивно, як для "бізнесмена", головне що у різних формах доносили, так і не зрозумів.
Заміна тебе на того хто працює, забезпечує армію і приносить дохід державі, який йде на забезпечення армії, не має економічного сенсу, замінити того хто заробляє 50-100 тис/міс, на того хто звільниться прийде і буде заробляти 10 тис./міс і відповідно наповнювати бюджет на забезпечення армії МЕНШЕ у 5-10-15 разів, не має сенсу, тому що ще призведе до ЗМЕНШЕННЯ коштів на забезпечення армії у ті ж 5-10 разів, і при такій "заміні" держава в цілому стане слабшою, що в армії, що у економіці, яка забезпечує цю ж армію, залежність залізна.
Це непопулярні викладки, але на жаль ми до них несемося на всіх парах.
та перестаньте тут надувати щоки-економіка , яка забезпечує армію)))) кожен воює на своєму місці? Шо там дає нам тил? Пляшки з запалювальними смєсями? Окопні свічки?))) Ахметов наладив випуск бутафорного озброєння? ))) грубо кажучи класичну функцію тилу виконує зараз європа й сша. Вони дають зброю, боєприпаси,вони дають гроші. А той "Тил" що ви маєте на увазі й до війни не заробляв сам на себе, постійно доводилось брати кредити. Зара з нього ще з плюсу вийшли ми і вийшли не в ноль а пішли в мінус. Прикрився експорт сг продуктів, металургії... і ви стверджуєте , що утримуєте армію?)))
Banderlog написав: та перестаньте тут надувати щоки-економіка , яка забезпечує армію)))) кожен воює на своєму місці? Шо там дає нам тил? Пляшки з запалювальними смєсями? Окопні свічки?))) Ахметов наладив випуск бутафорного озброєння? ))) грубо кажучи класичну функцію тилу виконує зараз європа й сша. Вони дають зброю, боєприпаси,вони дають гроші. А той "Тил" що ви маєте на увазі й до війни не заробляв сам на себе, постійно доводилось брати кредити. Зара з нього ще з плюсу вийшли ми і вийшли не в ноль а пішли в мінус. Прикрився експорт сг продуктів, металургії... і ви стверджуєте , що утримуєте армію?)))
Я зазвичай не лізу в такі розмови-суперечки, бо розумію, скільки б я не потерпав у будь-якому сенсі в тилу, це не порівняти з тими, хто на передовій. Але. Але. Ви ж на економічному форумі. Окрім танків-снарядів, якими нас забезпечують партнери, є 11 млн пенсіонерів, яким щомісяця треба платити пенсії та субсидії. Лікарі та вчітелі, які опікуються вашими близькими та дітьми. Надзвичайники. Поліція. Відновлювання зруйнованого. Зарплатня військовим. Гроші волонтерам, до яких ви звертаєтеся. І безліч іншого, на що не вистачає допомоги колективного заходу. Без економіки тилу ви не будете залишати стільки смайлів у повідомленнях.
sergey_sryvkin написав:В Україні може й 4%, а з тих, хто виїхав як багатодітний - може й сто.
цікаво хто ж тоді виїхав по липовим рішенням ВЛК, лівим опікунствам, шляху та просто за хабарі? раз всі багатодітні. І не забуваємо про сотні тисяч придатних що були на заробітках на момент початку великої війни, і які по закінченні законних "шенгенівських" 90 днів перебування теж попросили тимчасовий захист
Ви рахуєте чи накидуєте? У вас є дані скільки "лівих" виїхало взагалі і скільки саме до Австрії?.. Які там сотні тисяч були у Австрії на заробітках?..
Особисто я усвідомлюю що всі ці новини пишуться заради хайпу. Тому довіри їм не маю жодної.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 08 вер, 2023 16:02, всього редагувалось 1 раз.
ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо. https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM
GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо. https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM
GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо. https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM
скоріш за все, це хотєлкі московії, а не те, що їм реально можуть запропонувати.
GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо.
Хто такий "ООН", які він наклав санкції, звідки в нього заморожені гроші та яке він має право щось дозволяти у Німеччині?