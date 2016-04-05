GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо. https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM
це якийсь треш!
не те слово. дивно що нема пункту про репатрації які Україна має сплатити рф за крейсер