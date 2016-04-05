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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4995499649974998
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:07

  whois2010 написав:

скоріш за все, це хотєлкі московії, а не те, що їм реально можуть запропонувати.

Без жодних сумнівів
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:08

  Slon_Nosov написав:
  GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.

Там є 4 основних пункти:
російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT.
ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.
росії мають повернути заморожені гроші.
Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM


це якийсь треш! :evil:


не те слово.
дивно що нема пункту про репатрації які Україна має сплатити рф за крейсер :evil:
Letusrock
 
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