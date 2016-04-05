GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо. https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM
це якийсь треш!
не те слово. дивно що нема пункту про репатрації які Україна має сплатити рф за крейсер
GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо. https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM
скоріш за все, це хотєлкі московії, а не те, що їм реально можуть запропонувати.
У статті вказано, що пропонує Гутерриш
Unter Punkt 1 schlägt Guterres vor, die von der EU im Juni 2022 verhängten Finanz-
У Росії назвали розмір дефіциту бюджету з початку року
Базові нафтогазові доходи російського бюджету за вісім місяців склали 4,8 трлн рублів, знизившись на 38,2%. Федеральний бюджет Росії у січні-серпні поточного року, був виконаний з дефіцитом 2,361 трлн рублів, або 1,5% ВВП. Про це повідомив Мінфін РФ у п’ятницю, 8 вересня.
але в той же час
За попередньою оцінкою, обсяг доходів федерального бюджету в січні-серпні 2023 року склав 16,990 млрд рублів, що на 3,5% нижче обсягу надходження доходів за аналогічний період 2022 року.
У Росії назвали розмір дефіциту бюджету з початку року
Базові нафтогазові доходи російського бюджету за вісім місяців склали 4,8 трлн рублів, знизившись на 38,2%. Федеральний бюджет Росії у січні-серпні поточного року, був виконаний з дефіцитом 2,361 трлн рублів, або 1,5% ВВП. Про це повідомив Мінфін РФ у п’ятницю, 8 вересня.
але в той же час
За попередньою оцінкою, обсяг доходів федерального бюджету в січні-серпні 2023 року склав 16,990 млрд рублів, що на 3,5% нижче обсягу надходження доходів за аналогічний період 2022 року.
Курс надо наверное еще тут учитывать. В том году 17 лярдов фублей было Х долларов, а в этом году те же 17 лярдов уже на 20% меньше в долларах. Или на сколько там фубль упал за год к доллару.
GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.
Там є 4 основних пункти: російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. росії мають повернути заморожені гроші. Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо. https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM
скоріш за все, це хотєлкі московії, а не те, що їм реально можуть запропонувати.
У статті вказано, що пропонує Гутерриш
Unter Punkt 1 schlägt Guterres vor, die von der EU im Juni 2022 verhängten Finanz-
Не вважаю, що Гутіереш випадково залишив копію листа у чебуречній, де його знайшли журналісти Більда. Можливо це керований злив, щоб підняти хвилю обурення. У будь-якому випадку, як казали вище, все, що начебто пропонується, не у парафії ООН.
▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.
▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».
у 2019 людям казали що до влади йде похоронна команда, не чули, не захотіли увімкнути мозок... Це вже повний треш.... Дитина сьогодні телефонувала, казав про розміри наших втрат на їх ділянці фронту біля Бахмуту, якщо коротко, то це капець... Сьогодні вранці внепланово прийшлось їхати забирати наших пораненних та вбитих, орків також бгато полягло. Не вистачає людей, орки лізуть.
PS У порівнянні по службі, Успіх на курорті... Дивлюсь на просування на півдні і чомусь в голову приходить поїздка в Оман діючого, та з ким і про що він там домовлявся...
Нема розуміння ситуації, причин і наслідків у більшості населення. У Зе на сьогодні рейтинг, напевно чи не ті самі плюс-мінус "73%", що і на момент минулих виборів. Але назріває питання, чому ж тоді у нас проблеми з мобілізацією, якщо у головнокомандуючого така довіра? Де добровольці із числа більшості біля ТЦК? Чому їх доводиться відловлювати, заштовхувати у бусіки і силою гнати на фронт???