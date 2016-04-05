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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4996499749984999>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:07

  whois2010 написав:

скоріш за все, це хотєлкі московії, а не те, що їм реально можуть запропонувати.

Без жодних сумнівів
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:08

  Slon_Nosov написав:
  GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.

Там є 4 основних пункти:
російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT.
ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.
росії мають повернути заморожені гроші.
Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM


це якийсь треш! :evil:


не те слово.
дивно що нема пункту про репатрації які Україна має сплатити рф за крейсер :evil:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

whois2010 написав:
  GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.

Там є 4 основних пункти:
російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT.
ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.
росії мають повернути заморожені гроші.
Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM

скоріш за все, це хотєлкі московії, а не те, що їм реально можуть запропонувати.
У статті вказано, що пропонує Гутерриш

Unter Punkt 1 schlägt Guterres vor, die von der EU im Juni 2022 verhängten Finanz-
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:36

У Росії назвали розмір дефіциту бюджету з початку року

Базові нафтогазові доходи російського бюджету за вісім місяців склали 4,8 трлн рублів, знизившись на 38,2%.
Федеральний бюджет Росії у січні-серпні поточного року, був виконаний з дефіцитом 2,361 трлн рублів, або 1,5% ВВП. Про це повідомив Мінфін РФ у п’ятницю, 8 вересня.


але в той же час
За попередньою оцінкою, обсяг доходів федерального бюджету в січні-серпні 2023 року склав 16,990 млрд рублів, що на 3,5% нижче обсягу надходження доходів за аналогічний період 2022 року.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:41

  Letusrock написав:
У Росії назвали розмір дефіциту бюджету з початку року

Базові нафтогазові доходи російського бюджету за вісім місяців склали 4,8 трлн рублів, знизившись на 38,2%.
Федеральний бюджет Росії у січні-серпні поточного року, був виконаний з дефіцитом 2,361 трлн рублів, або 1,5% ВВП. Про це повідомив Мінфін РФ у п’ятницю, 8 вересня.


але в той же час
За попередньою оцінкою, обсяг доходів федерального бюджету в січні-серпні 2023 року склав 16,990 млрд рублів, що на 3,5% нижче обсягу надходження доходів за аналогічний період 2022 року.

Курс надо наверное еще тут учитывать. В том году 17 лярдов фублей было Х долларов, а в этом году те же 17 лярдов уже на 20% меньше в долларах. Или на сколько там фубль упал за год к доллару.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:42

  GALeon написав:
whois2010 написав:
  GALeon написав:ООН веде таємні переговори з рф про відміну всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду, – Bild.

Там є 4 основних пункти:
російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT.
ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.
росії мають повернути заморожені гроші.
Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... w3BsbXFjDM

скоріш за все, це хотєлкі московії, а не те, що їм реально можуть запропонувати.
У статті вказано, що пропонує Гутерриш

Unter Punkt 1 schlägt Guterres vor, die von der EU im Juni 2022 verhängten Finanz-

Не вважаю, що Гутіереш випадково залишив копію листа у чебуречній, де його знайшли журналісти Більда. Можливо це керований злив, щоб підняти хвилю обурення.
У будь-якому випадку, як казали вище, все, що начебто пропонується, не у парафії ООН.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:59


Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що не передбачає мирного вирішення конфлікту в Україні найближчим часом - сторони, за його словами, "вирішили продовжувати"



Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:03

  Xenon написав:

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що не передбачає мирного вирішення конфлікту в Україні найближчим часом - сторони, за його словами, "вирішили продовжувати"



цікаво в розумінні Гуттєреша та Ердогана "найближчим часом" це півроку, 2 роки, 5 років?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:11

  Slon_Nosov написав:
  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».



у 2019 людям казали що до влади йде похоронна команда, не чули, не захотіли увімкнути мозок... Це вже повний треш....
Дитина сьогодні телефонувала, казав про розміри наших втрат на їх ділянці фронту біля Бахмуту, якщо коротко, то це капець... :cry: Сьогодні вранці внепланово прийшлось їхати забирати наших пораненних та вбитих, орків також бгато полягло.
Не вистачає людей, орки лізуть.

PS У порівнянні по службі, Успіх на курорті...
Дивлюсь на просування на півдні і чомусь в голову приходить поїздка в Оман діючого, та з ким і про що він там домовлявся...


Нема розуміння ситуації, причин і наслідків у більшості населення.
У Зе на сьогодні рейтинг, напевно чи не ті самі плюс-мінус "73%", що і на момент минулих виборів.
Але назріває питання, чому ж тоді у нас проблеми з мобілізацією, якщо у головнокомандуючого така довіра? Де добровольці із числа більшості біля ТЦК? Чому їх доводиться відловлювати, заштовхувати у бусіки і силою гнати на фронт???
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:У Зе на сьогодні рейтинг, напевно чи не ті самі плюс-мінус "73%", що і на момент минулих виборів.


наврят. я думаю теперішні його 73% це : жінки, пенсіонери, броньовані+держ.службовці та ті хто любить Україну із-за кордону.
Серед чоловіків 18-60 рейтинг макс це 17,3% ))
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