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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4996499749984999
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:28

  Slon_Nosov написав:
  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».



у 2019 людям казали що до влади йде похоронна команда, не чули, не захотіли увімкнути мозок... Це вже повний треш....
Дитина сьогодні телефонувала, казав про розміри наших втрат на їх ділянці фронту біля Бахмуту, якщо коротко, то це капець... :cry: Сьогодні вранці внепланово прийшлось їхати забирати наших пораненних та вбитих, орків також бгато полягло.
Не вистачає людей, орки лізуть.

PS У порівнянні по службі, Успіх на курорті...
Дивлюсь на просування на півдні і чомусь в голову приходить поїздка в Оман діючого, та з ким і про що він там домовлявся...


73% успішних пиздюків, що привели цю нечисть до влади мають брати мацкву разом з боневтіком, єрмаком і усіма слугами!

https://focus.ua/uk/politics/591203-ned ... chas-viyni
Недозволена розкіш: чому депутатам страшно показати статки під час війни

https://focus.ua/uk/politics/591185-rol ... -zmi-video
Rolls-Royce і Maybach замість декларацій: нардепи оновили автопарк за час війни, — ЗМІ (відео)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:30

  antey1969 написав:Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...

Мабуть агітації пенсіонерів за гречку.
Xenon
 
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