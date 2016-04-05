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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4997499849995000>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:28

  Slon_Nosov написав:
  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».



у 2019 людям казали що до влади йде похоронна команда, не чули, не захотіли увімкнути мозок... Це вже повний треш....
Дитина сьогодні телефонувала, казав про розміри наших втрат на їх ділянці фронту біля Бахмуту, якщо коротко, то це капець... :cry: Сьогодні вранці внепланово прийшлось їхати забирати наших пораненних та вбитих, орків також бгато полягло.
Не вистачає людей, орки лізуть.

PS У порівнянні по службі, Успіх на курорті...
Дивлюсь на просування на півдні і чомусь в голову приходить поїздка в Оман діючого, та з ким і про що він там домовлявся...


73% успішних успіхів-пиздюків, що привели цю нечисть до влади, мають брати мацкву разом з боневтіком, єрмаком і усіма слугами!

https://focus.ua/uk/politics/591203-ned ... chas-viyni
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Востаннє редагувалось jump в П'ят 08 вер, 2023 18:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:30

  antey1969 написав:Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...

Мабуть агітації пенсіонерів за гречку.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:01

З урахуванням того, що вчьора новий міністр оборони заявив що нам не вистачая до кінця року для виплати війсковим 250млрд !! (А це 7 ярдів баксів) то велике питання , а щож тоді в наступному році буде
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:09

  antey1969 написав:Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...

без вас никак
ждемс...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:16

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...

без вас никак
ждемс...

Сьогодні найвищий градус зрадофілії на форумі, вигнали усіх працювати, плюс корисні дурні підтягнулись, напевне у орків добряче підгорає, що вимушені усю агентуру задіяти в нагнітанні, від більда до емігрантів, не рахуючи тих хто на прямому харчуванні((((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:27

somilitark
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в запорожской области похоже реально подгорает
держим кулаки...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:цікаво в розумінні Гуттєреша та Ердогана "найближчим часом" це півроку, 2 роки, 5 років?

Всі дії показують, що буде мінімум ще 1 рік і мінімум ще 1 наш наступ буде.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если у тебя мнение не сходится с мнением партии - зрадник, зрадофіліус обыкновенный, отряд ленивцев
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:58

  somilitark написав:
  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...

без вас никак
ждемс...

Сьогодні найвищий градус зрадофілії на форумі, вигнали усіх працювати, плюс корисні дурні підтягнулись, напевне у орків добряче підгорає, що вимушені усю агентуру задіяти в нагнітанні, від більда до емігрантів, не рахуючи тих хто на прямому харчуванні((((

Почему зрадофилия?
Перечислил факты и ничего больше. Все взяты из открытых источников.
Ок, озвучте плюсы, может быть я что-то пропустил...
И отдельно для Прохожего, если уж вас подсветили:
Вы уже лет пять как в игноре, так что не заморачивайтесь.
antey1969
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  #<1 ... 4997499849995000>
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