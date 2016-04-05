RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4997499849995000
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:05

  beee написав:Если у тебя мнение не сходится с мнением партии - зрадник, зрадофіліус обыкновенный, отряд ленивцев

Спасибо американцам за идею выборы до окончания войны. Предвыборная компания началась... и это проблема - бюджеты пойдут распылять не на фронт.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4041
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:08

  antey1969 написав:Почему зрадофилия?
Перечислил факты и ничего больше. Все взяты из открытых источников.

Таке відчуття, що ви рашітудей від душі надивились і дуже натхненно прискакали тут нам "правди" накидати, ми тут самі якось розберемось, ви краще думайте за власну пенсію, житло, а то на старості бути безхатьком без грошей той ще треш, хай це все залишиться на вашій совісті, але таким антиукрайнським висером ви стали точно ближче до ада на один крок((((
п.с. тут доречі війна, дуже багато хитрозроблених, ніколи не думав, що обрізання відвертого наіпалова держави це теж зрада, добре рашисти працюють, землю перевертають з голови на ноги для відомих і наівних....
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12747
З нами з: 30.12.09
Подякував: 641 раз.
Подякували: 3690 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:17

  somilitark написав:
  antey1969 написав:Почему зрадофилия?
Перечислил факты и ничего больше. Все взяты из открытых источников.

Таке відчуття, що ви рашітудей від душі надивились і дуже натхненно прискакали тут нам "правди" накидати, ми тут самі якось розберемось, ви краще думайте за власну пенсію, житло, а то на старості бути безхатьком без грошей той ще треш, хай це все залишиться на вашій совісті, але таким антиукрайнським висером ви стали точно ближче до ада на один крок((((
п.с. тут доречі війна, дуже багато хитрозроблених, ніколи не думав, що обрізання відвертого наіпалова держави це теж зрада, добре рашисти працюють, землю перевертають з голови на ноги для відомих і наівних....

Спасибо, понял, разъяснили.
Оказывается перечислить факты из украинских же новостных лент или озвучить к примеру слова Вениславского - это предательство и антиукраинские высеры.
Впредь буду осторожнее, дабы не нервировать пана по мелочам.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12044
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 3595 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:21

  stm написав:
  beee написав:Если у тебя мнение не сходится с мнением партии - зрадник, зрадофіліус обыкновенный, отряд ленивцев

Спасибо американцам за идею выборы до окончания войны. Предвыборная компания началась... и это проблема - бюджеты пойдут распылять не на фронт.

Арестович уже на низком старте.
Обещает всем все по честному, стоит на позициях борьбы за все хорошее и против всего плохого. Как только, так и сразу - через две-три недели...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12044
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 3595 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 4997499849995000
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119985
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 497553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.