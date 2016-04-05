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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:05
beee написав:
Если у тебя мнение не сходится с мнением партии - зрадник, зрадофіліус обыкновенный, отряд ленивцев
Спасибо американцам за идею выборы до окончания войны. Предвыборная компания началась... и это проблема - бюджеты пойдут распылять не на фронт.
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stm
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:08
antey1969 написав:
Почему зрадофилия?
Перечислил факты и ничего больше. Все взяты из открытых источников.
Таке відчуття, що ви рашітудей від душі надивились і дуже натхненно прискакали тут нам "правди" накидати, ми тут самі якось розберемось, ви краще думайте за власну пенсію, житло, а то на старості бути безхатьком без грошей той ще треш, хай це все залишиться на вашій совісті, але таким антиукрайнським висером ви стали точно ближче до ада на один крок((((
п.с. тут доречі війна, дуже багато хитрозроблених, ніколи не думав, що обрізання відвертого наіпалова держави це теж зрада, добре рашисти працюють, землю перевертають з голови на ноги для відомих і наівних....
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:17
somilitark написав: antey1969 написав:
Почему зрадофилия?
Перечислил факты и ничего больше. Все взяты из открытых источников.
Таке відчуття, що ви рашітудей від душі надивились і дуже натхненно прискакали тут нам "правди" накидати, ми тут самі якось розберемось, ви краще думайте за власну пенсію, житло, а то на старості бути безхатьком без грошей той ще треш, хай це все залишиться на вашій совісті, але таким антиукрайнським висером ви стали точно ближче до ада на один крок((((
п.с. тут доречі війна, дуже багато хитрозроблених, ніколи не думав, що обрізання відвертого наіпалова держави це теж зрада, добре рашисти працюють, землю перевертають з голови на ноги для відомих і наівних....
Спасибо, понял, разъяснили.
Оказывается перечислить факты из украинских же новостных лент или озвучить к примеру слова Вениславского - это предательство и антиукраинские высеры.
Впредь буду осторожнее, дабы не нервировать пана по мелочам.
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antey1969
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:21
stm написав: beee написав:
Если у тебя мнение не сходится с мнением партии - зрадник, зрадофіліус обыкновенный, отряд ленивцев
Спасибо американцам за идею выборы до окончания войны. Предвыборная компания началась... и это проблема - бюджеты пойдут распылять не на фронт.
Арестович уже на низком старте.
Обещает всем все по честному, стоит на позициях борьбы за все хорошее и против всего плохого. Как только, так и сразу - через две-три недели...
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antey1969
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