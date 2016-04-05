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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:05
beee написав:
Если у тебя мнение не сходится с мнением партии - зрадник, зрадофіліус обыкновенный, отряд ленивцев
Спасибо американцам за идею выборы до окончания войны. Предвыборная компания началась... и это проблема - бюджеты пойдут распылять не на фронт.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:08
antey1969 написав:
Почему зрадофилия?
Перечислил факты и ничего больше. Все взяты из открытых источников.
Таке відчуття, що ви рашітудей від душі надивились і дуже натхненно прискакали тут нам "правди" накидати, ми тут самі якось розберемось, ви краще думайте за власну пенсію, житло, а то на старості бути безхатьком без грошей той ще треш, хай це все залишиться на вашій совісті, але таким антиукрайнським висером ви стали точно ближче до ада на один крок((((
п.с. тут доречі війна, дуже багато хитрозроблених, ніколи не думав, що обрізання відвертого наіпалова держави це теж зрада, добре рашисти працюють, землю перевертають з голови на ноги для відомих і наівних....
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:17
somilitark написав: antey1969 написав:
Почему зрадофилия?
Перечислил факты и ничего больше. Все взяты из открытых источников.
Таке відчуття, що ви рашітудей від душі надивились і дуже натхненно прискакали тут нам "правди" накидати, ми тут самі якось розберемось, ви краще думайте за власну пенсію, житло, а то на старості бути безхатьком без грошей той ще треш, хай це все залишиться на вашій совісті, але таким антиукрайнським висером ви стали точно ближче до ада на один крок((((
п.с. тут доречі війна, дуже багато хитрозроблених, ніколи не думав, що обрізання відвертого наіпалова держави це теж зрада, добре рашисти працюють, землю перевертають з голови на ноги для відомих і наівних....
Спасибо, понял, разъяснили.
Оказывается перечислить факты из украинских же новостных лент или озвучить к примеру слова Вениславского - это предательство и антиукраинские высеры.
Впредь буду осторожнее, дабы не нервировать пана по мелочам.
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antey1969
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:21
stm написав: beee написав:
Если у тебя мнение не сходится с мнением партии - зрадник, зрадофіліус обыкновенный, отряд ленивцев
Спасибо американцам за идею выборы до окончания войны. Предвыборная компания началась... и это проблема - бюджеты пойдут распылять не на фронт.
Арестович уже на низком старте.
Обещает всем все по честному, стоит на позициях борьбы за все хорошее и против всего плохого. Как только, так и сразу - через две-три недели...
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:27
Letusrock написав:
зараз нема бажаючих за 50-100тис в місяць (!). Наврят чи компенсація за навчання (цілих 30-40тис в рік) щось змінить
чомусь думаю що якби гарантували що будеш в надцятій лінії то були б бажаючі.
якби гарантували що на заміну тому самому Успіху це одне, а коли можуть кинути під умовний Бахмут або в штурм по мінам це інше.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:30
antey1969 написав:
Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...
чекаємо на вас
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:31
Banderlog написав:
та перестаньте тут надувати щоки-економіка , яка забезпечує армію)))) кожен воює на своєму місці? Шо там дає нам тил? Пляшки з запалювальними смєсями? Окопні свічки?))) Ахметов наладив випуск бутафорного озброєння? ))) грубо кажучи класичну функцію тилу виконує зараз європа й сша. Вони дають зброю, боєприпаси,вони дають гроші. А той "Тил" що ви маєте на увазі й до війни не заробляв сам на себе, постійно доводилось брати кредити. Зара з нього ще з плюсу вийшли ми і вийшли не в ноль а пішли в мінус. Прикрився експорт сг продуктів, металургії... і ви стверджуєте , що утримуєте армію?)))
офіційно на війну гроші давати не хочуть. тому дають опосередковано вливаючи кошти в соціалку а вже соціалка створюючи попит сплачує податки які йдуть на зп військовим.
але без тилового прошарку захід не хоче на пряму сплачувати зп військовим.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:35
Banderlog написав: _Mykola_ написав: Успіх написав:
По-четверте: я ж не для того написав про сосиски, які тут коти вже не їдять, щоб ви цим мене тицяли - а для того, що при Зеленському армія ЗСУ - сита!
Не знаю, чи була сита армія при сивочолому, але як бачимо зараз - з харчами все ок!
Тож ще раз хочу підкреслити - якщо б я хотів більше грошей(а не піти додому/на дембель), то я б не писав, що - ПІДМІНІТЬ мене, а самі отримуйте оці "шалені гроші" і воюйте далі, хоч до Курильських островів!
Дивно, як для "бізнесмена", головне що у різних формах доносили, так і не зрозумів.
Заміна тебе на того хто працює, забезпечує армію і приносить дохід державі, який йде на забезпечення армії, не має економічного сенсу, замінити того хто заробляє 50-100 тис/міс, на того хто звільниться прийде і буде заробляти 10 тис./міс і відповідно наповнювати бюджет на забезпечення армії МЕНШЕ у 5-10-15 разів, не має сенсу, тому що ще призведе до ЗМЕНШЕННЯ коштів на забезпечення армії у ті ж 5-10 разів, і при такій "заміні" держава в цілому стане слабшою, що в армії, що у економіці, яка забезпечує цю ж армію, залежність залізна.
Це непопулярні викладки, але на жаль ми до них несемося на всіх парах.
та перестаньте тут надувати щоки-економіка , яка забезпечує армію)))) кожен воює на своєму місці? Шо там дає нам тил? Пляшки з запалювальними смєсями? Окопні свічки?))) Ахметов наладив випуск бутафорного озброєння? ))) грубо кажучи класичну функцію тилу виконує зараз європа й сша. Вони дають зброю, боєприпаси,вони дають гроші. А той "Тил" що ви маєте на увазі й до війни не заробляв сам на себе, постійно доводилось брати кредити. Зара з нього ще з плюсу вийшли ми і вийшли не в ноль а пішли в мінус. Прикрився експорт сг продуктів, металургії... і ви стверджуєте , що утримуєте армію?)))
зараз по бюджету цікава картинка. доходи - 50 на 50. половина внутрішні, половина допомога. витрати - 50% - це оборона. як рахувати що на що йде - як на мене це умовність, як домовимось, так й буде.
але без внутрішних податків половину витрат ми не зможемо забезпечити - це про питання, що дає тил для економіки
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:36
antey1969 написав:
Похоже, с мобилизацией совсем беда.
Сначала набросились на военкомов, потом на ВЛК.
Дальше, подрезали список заболеваний с которыми не призывают.
Потом студенты на втором высшем или с понижением квалификации.
Следом пошли женщины-медики.
Теперь вот опять к студентам сунулись.
Интересно, что еще придумают...
Не зрозуміло, чому у воюючій країні немає призову 18-27(чи вже 25)? Нам що не потрібно готувати перспективні резерви, якщо війна на роки, а не на "две три нєдєлі..."?
Звісно, на передову можна не відправляти, а закривати діри в тилах, на складах... які зараз планують закривати фактично непридатними зі СНІДом і туберкульозом. А там і контракт хтось тай підпише...
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 08 вер, 2023 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:38
Прораб написав: Letusrock написав: Xenon написав:
Зрозуміло, що цю війну військовим шляхом у раші не виграти. (Навіть вихід на кордони 91р це не перемога).
США це з самого початку розуміли, тому і такі обьеми по зброї.
ви виступаєте проти головної аксіоми цього форуму "військова перемога + кордони 91 + розвал РФ" ?
Будь-яка війна це в першу, другу і третю чергу - велики гроші, гео-політичні інтереси та інше вже потім, та й ніхто не проти нахалляву збільшити свої території навіть так, як виставив на продаж фанатський портал «Велка Польська кибольська».
США перебуваючи за тисячі кілометрів від війни підняли свій бюджет за рахунок військових замовлень - гроші. Інші намагаються будувати на території бойових дій військові заводи, щоб отримати страховки. Гроші, Гроші та Гроші.
Ось що слід розуміти на фінансовому форумі.
оце перекручування - й дуже некрасиве. основна причина війни - хворі фантазії одного бункерного діда. те, що ціла країна слідує цим фантазіям - це проблема цієї країни. а наша проблема відбитися. й те, що оборонна промисловість Зіходу зростає, щоб забезпечити нас зброєю - такі наслідки є. але першопричина - агресія рашистів. правильно поділяйте, що причина, а що наслідки
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