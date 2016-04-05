Успіх написав:

при Зеленському армія ЗСУ - сита!

хочу підкреслити - якщо б я хотів більше грошей(а не піти додому/на дембель), то я б не писав, що - ПІДМІНІТЬ мене, а самі отримуйте оці "шалені гроші" і воюйте далі, хоч до Курильських островів!

По-четверте: я ж не для того написав про сосиски, які тут коти вже не їдять, щоб ви цим мене тицяли - а для того, щоНе знаю, чи була сита армія при сивочолому, але як бачимо зараз - з харчами все ок!Тож ще раз