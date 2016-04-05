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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4998499950005001
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Мобілізіція
- 77 000 / 900 = ~85грн/год
Після того як у місяці у вас виявилось 900 годин - далі рахувати вже не потрібно....
Я не знаю яка у вас доба - а в місяці 30 діб і 24 години , в які людина ще й деколи спить....

Тепер по податкам
Податки з депозитів платить банк а не вкладник...Ба більше вкладник де юре навіть цих доходів не отримав..бо в противному випадку повинен був би виплатити ще й в пенсійний...
По моїм 2,4 млн податків
20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі
Є ще сплати з зарплат моєї і працівників, там станом на сьогодні ще 25000 місяць..тобто ще 3 млн за той період

І останнє
Долярчик не найбідніший член суспільства
Простий розрахунок
Довоєнний період
- купив 2 квартири(2 млн грн+ щось їв) - заплатив 140 000=0,14млн/2млн=7%
В той час коли
бюджет/ВВП=30%
Якщо людина , яка отримувала в 2-3 рази більше ніж середньостатистичний Українець
а платила податків як найбідніший працюючий на мінімалці
То чи Варто такого захищати за його дії в той період?
Тепер по військовому часу
18 місяців * 70000грн*40%(ЄСВ+ПДФО)=500 000 грн - це сума яку Держава( читай платники податків витратили на освіту долярчика)
Тобто він тільки тільки відпрацював на фронті те що йому 20 років тому назад дали.

Ще питання є?
Але якщо будуть , будь-ласка не пишіть дурниць типу 900-1000 годин в місяць
Дурнем виглядаєте.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:03

  budivelnik написав:По моїм 2,4 млн податків
20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі

Будивельник, Вы лучший, но ПДВ+Акциз в 20тыс/месяц советую вытереть. Иначе можно грубо прикинуть что обороты не на 5% самых успешных ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:07

  stm написав:
  budivelnik написав:По моїм 2,4 млн податків
20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі
Будивельник, Вы лучший, но ПДВ+Акциз в 20тыс/месяц советую вытереть. Иначе можно грубо прикинуть что обороты не на 5% самых успешных ;)
1 Прикиньте...правда прикидуючи згадайте що сигарети виведенні з під ПДВ і Акциз - бо їх сплачує виробник...
2 Я в 5% найуспішніших не тільки з допомогою одного магазину...в мене є ще й третя група оподаткування там ще 13000+податків в місяць
3 Мені практично 58... я вже йду вниз .

І останнє
а можете розписати скільки у відсотках заробляє в місяць
____________Ваш варіант___мій варіант
________до 7000 - ?__________24%
_____7000-12000 - ?__________35%
___12000-40 000 - ?__________25%
40 000- 100 000 - ?__________10%( з них служить в ЗСУ-5%=1 млн осіб)-Долярчик
100000- 200 000 - ?__________5%_______________________________такі як я
більше 200 000 - ?___________1%
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі
Є ще сплати з зарплат моєї і працівників

я правильно зрозумів, ви у свої податки записуєте ПДВ з проданих вами товарів, акцизи з них же та податки із зарплат найманих працівників? Дякую, насмішили, такої трактовки я ще не зустрічав.
А якщо серйозно, то ВАШІ податки - це лише податки з вашої особистої зарплати (як директора) та податки з прибутку підприємства. Все інше - непрямі податки, що оплачуються іншими людьми, а ви просто виступаєте податковим агентом і записувати їх на свій рахунок це, мʼяко кажучи, маніпулятивно.
thenewepic
 
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