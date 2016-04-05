Після того як у місяці у вас виявилось 900 годин - далі рахувати вже не потрібно....
Я не знаю яка у вас доба - а в місяці 30 діб і 24 години , в які людина ще й деколи спить....
Тепер по податкам
Податки з депозитів платить банк а не вкладник...Ба більше вкладник де юре навіть цих доходів не отримав..бо в противному випадку повинен був би виплатити ще й в пенсійний...
По моїм 2,4 млн податків
20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі
Є ще сплати з зарплат моєї і працівників, там станом на сьогодні ще 25000 місяць..тобто ще 3 млн за той період
І останнє
Долярчик не найбідніший член суспільства
Простий розрахунок
Довоєнний період
- купив 2 квартири(2 млн грн+ щось їв) - заплатив 140 000=0,14млн/2млн=7%
В той час коли
бюджет/ВВП=30%
Якщо людина , яка отримувала в 2-3 рази більше ніж середньостатистичний Українець
а платила податків як найбідніший працюючий на мінімалці
То чи Варто такого захищати за його дії в той період?
Тепер по військовому часу
18 місяців * 70000грн*40%(ЄСВ+ПДФО)=500 000 грн - це сума яку Держава( читай платники податків витратили на освіту долярчика)
Тобто він тільки тільки відпрацював на фронті те що йому 20 років тому назад дали.
Ще питання є?
Але якщо будуть , будь-ласка не пишіть дурниць типу 900-1000 годин в місяць
Дурнем виглядаєте.