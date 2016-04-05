Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:54

candle645 написав: Мобілізіція

- 77 000 / 900 = ~85грн/год Мобілізіція- 77 000 / 900 = ~85грн/год

Після того як у місяці у вас виявилось 900 годин - далі рахувати вже не потрібно....Я не знаю яка у вас доба - а в місяці 30 діб і 24 години , в які людина ще й деколи спить....Тепер по податкамПодатки з депозитів платить банк а не вкладник...Ба більше вкладник де юре навіть цих доходів не отримав..бо в противному випадку повинен був би виплатити ще й в пенсійний...По моїм 2,4 млн податків20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажіЄ ще сплати з зарплат моєї і працівників, там станом на сьогодні ще 25000 місяць..тобто ще 3 млн за той періодІ останнєДолярчик не найбідніший член суспільстваПростий розрахунокДовоєнний період- купив 2 квартири(2 млн грн+ щось їв) - заплатив 140 000=0,14млн/2млн=7%В той час колибюджет/ВВП=30%Якщо людина , яка отримувала в 2-3 рази більше ніж середньостатистичний Українецьа платила податків як найбідніший працюючий на мінімалціТо чи Варто такого захищати за його дії в той період?Тепер по військовому часу18 місяців * 70000грн*40%(ЄСВ+ПДФО)=500 000 грн - це сума яку Держава( читай платники податків витратили на освіту долярчика)Тобто він тільки тільки відпрацював на фронті те що йому 20 років тому назад дали.Ще питання є?Але якщо будуть , будь-ласка не пишіть дурниць типу 900-1000 годин в місяцьДурнем виглядаєте.