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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4999500050015002>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Мобілізіція
- 77 000 / 900 = ~85грн/год
Після того як у місяці у вас виявилось 900 годин - далі рахувати вже не потрібно....
Я не знаю яка у вас доба - а в місяці 30 діб і 24 години , в які людина ще й деколи спить....

Тепер по податкам
Податки з депозитів платить банк а не вкладник...Ба більше вкладник де юре навіть цих доходів не отримав..бо в противному випадку повинен був би виплатити ще й в пенсійний...
По моїм 2,4 млн податків
20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі
Є ще сплати з зарплат моєї і працівників, там станом на сьогодні ще 25000 місяць..тобто ще 3 млн за той період

І останнє
Долярчик не найбідніший член суспільства
Простий розрахунок
Довоєнний період
- купив 2 квартири(2 млн грн+ щось їв) - заплатив 140 000=0,14млн/2млн=7%
В той час коли
бюджет/ВВП=30%
Якщо людина , яка отримувала в 2-3 рази більше ніж середньостатистичний Українець
а платила податків як найбідніший працюючий на мінімалці
То чи Варто такого захищати за його дії в той період?
Тепер по військовому часу
18 місяців * 70000грн*40%(ЄСВ+ПДФО)=500 000 грн - це сума яку Держава( читай платники податків витратили на освіту долярчика)
Тобто він тільки тільки відпрацював на фронті те що йому 20 років тому назад дали.

Ще питання є?
Але якщо будуть , будь-ласка не пишіть дурниць типу 900-1000 годин в місяць
Дурнем виглядаєте.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:03

  budivelnik написав:По моїм 2,4 млн податків
20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі

Будивельник, Вы лучший, но ПДВ+Акциз в 20тыс/месяц советую вытереть. Иначе можно грубо прикинуть что обороты не на 5% самых успешных ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:07

  stm написав:
  budivelnik написав:По моїм 2,4 млн податків
20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі
Будивельник, Вы лучший, но ПДВ+Акциз в 20тыс/месяц советую вытереть. Иначе можно грубо прикинуть что обороты не на 5% самых успешных ;)
1 Прикиньте...правда прикидуючи згадайте що сигарети виведенні з під ПДВ і Акциз - бо їх сплачує виробник...
2 Я в 5% найуспішніших не тільки з допомогою одного магазину...в мене є ще й третя група оподаткування там ще 13000+податків в місяць
3 Мені практично 58... я вже йду вниз .

І останнє
а можете розписати скільки у відсотках заробляє в місяць
____________Ваш варіант___мій варіант
________до 7000 - ?__________24%
_____7000-12000 - ?__________35%
___12000-40 000 - ?__________25%
40 000- 100 000 - ?__________10%( з них служить в ЗСУ-5%=1 млн осіб)-Долярчик
100000- 200 000 - ?__________5%_______________________________такі як я
більше 200 000 - ?___________1%
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:20 000 в місць - це тільки ПДВ+Акциз з роздрібної продажі
Є ще сплати з зарплат моєї і працівників

я правильно зрозумів, ви у свої податки записуєте ПДВ з проданих вами товарів, акцизи з них же та податки із зарплат найманих працівників? Дякую, насмішили, такої трактовки я ще не зустрічав.
А якщо серйозно, то ВАШІ податки - це лише податки з вашої особистої зарплати (як директора) та податки з прибутку підприємства. Все інше - непрямі податки, що оплачуються іншими людьми, а ви просто виступаєте податковим агентом і записувати їх на свій рахунок це, мʼяко кажучи, маніпулятивно.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:56

  Letusrock написав:
  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».


зараз нема бажаючих за 50-100тис в місяць (!). Наврят чи компенсація за навчання (цілих 30-40тис в рік) щось змінить


Середній клас такими сумами не привабиш. Потрібна доля у владі, щоб у піджака чесно відслужившего було набагато більше шансів впливати на долю країни, ніж у піджака хитроухилившегося. Нажаль, спостерігаючи за політичними фаворитами України таке важко уявити. Тому для великої частини середнього класу мобілізація це соціальний даунгрейд в напрямку кріпацтва
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:57

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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:01

https://www.youtube.com/watch?v=PcGE7NU_XQ4&t=1974s
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:А якщо серйозно, то ВАШІ податки - це лише податки з вашої особистої зарплати (як директора) та податки з прибутку підприємства. Все інше - непрямі податки, що оплачуються іншими людьми, а ви просто виступаєте податковим агентом і записувати їх на свій рахунок це, мʼяко кажучи, маніпулятивно.

Не праильно
Тільки ПДВ з НАЦІНКИ
Бо на суми закупки я отримую податкові накладні

Ще раз
1 У нас якщо ти ФОП на загальній групі - немає такого поняття як Прибуток Підприємства
Всі прибутки -це твоя зарплата
При чому, брудний - це грубо націнка..
Так от
Я роблю націнку - це є прибуток Підприємства? -однозначно є
З цієї націнки я спочатку сплачую ПДВ -це є податком на прибуток підприємства? Де юре - ні
а Де-факто?
Далі
Від суми продажу підакцизних товарів , я частину націнки ( а саме 5% від суми) - сплачую як акциз - це є платіж з націнки ( а націнка де факто це прибуток підприємства)

От і виходить
У випадку ФОП -ПДВ з сум націнки+акциз з Роздрібу+всі податки на його зарплату(доходи) - є податками які він сплатив.

Останнє
Якщо я простий передаточний агент..то чому відповідальність( в тому числі і кримінальна) за нарахування і сплату податків лежить тільки на мені і жоден з моїх продавців чи покупців не буде жодним чином наказаним якщо я щось не сплачу...

Таким чином
Податки які сплачує працівник - це тільки податки на його зарплату-все інше це податки які сплачує підприємство , а у випадку ФОП - підприємець
ПС
У роздрібній ціні пачки цигарок +/- 70% податків
З яких 64% платить виробник цигарок
5% платить роздрібний продавець
і ще 1% знаходиться в податках на зарплату продавця магазину...

Ви ж не будете заявляти що всі платники акцизу+ПДВ - нероби , бо вони просто податкові агенти і забирають гроші в покупців а потім від свого імені їх виплачують податковій?

ППС
є інша крайність вашої думки
Всі податки в розмірі 1 трл грн - сплачує податкова

Тому давайте не прикидатись юристами
Все що заплатили Ви - є Вашою відповідальність
Податки з зарплати - також повинні платити люди не через підприємства , але Держава цього не робить бо Державі( читай чиновникам) вигідно підтримувати в суспільстві думку що Підприємці крадуть, тому Державі не вистарчає
Якби люди самостійно оплачували - тоді б добрих кілька тисяч чиновників були б лінчовані.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:31

  Xenon написав:Зрозуміло, що цю війну військовим шляхом у раші не виграти. (Навіть вихід на кордони 91р це не перемога).

США це з самого початку розуміли, тому і такі обьеми по зброї.
США зробили ставку на санкції та економічний тиск.але це дуже повільна історія. Може зайняти до 10 років.
(Розвал совка після Афганістану тому приклад)

а іншого шляху немає. й санкції діють, й досить ефективно.

з допомогою розвиненого світу дотиснемо рашистів
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 У нас якщо ти ФОП на загальній групі - немає такого поняття як Прибуток Підприємства
Всі прибутки -це твоя зарплата

погоджуюсь.
  budivelnik написав:Я роблю націнку - це є прибуток Підприємства? -однозначно є
З цієї націнки я спочатку сплачую ПДВ -це є податком на прибуток підприємства?

ви вносите додану вартість, на неї нараховується ПДВ. І хоча формально ви платите в податкову цей податок, але платите ви туди НЕ СВОЇ кошти, а ті, що передав вам покупець. Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ". Саме покупець заплатив вам податок, який ви далі передасте в податкову. А ваш власний ПДВ ви заплатите, коли будете купувати товар чи послугу для себе у якогось іншого підприємця/підприємства. Тобто ВАШ ПДВ - це той, який заплатили ви зі СПОЖИТИХ ВАМИ товарів та послуг. От ним і можете хвалитися, а не тими сумами, що "дали потримати" вам ваші покупці.
  budivelnik написав:Ви ж не будете заявляти що всі платники акцизу+ПДВ - нероби

вони не нероби, вони працюють заради прибутку, от із цього прибутку вони і платять власні податки. Ви, як ФОП на загальній системі, платите ПДФО — 18%,
ЄСВ — 22%, військовий збір — 1,5% з власного чистого прибутку.
  budivelnik написав:є інша крайність вашої думки
Всі податки в розмірі 1 трл грн - сплачує податкова
це якраз ваша логіка - податкова є найбільшим і єдиним платником в бюджет. Хоча вона виконує просто технічну функцію. Як і ви в даному випадку.
  budivelnik написав:Якщо я простий передаточний агент..то чому відповідальність( в тому числі і кримінальна) за нарахування і сплату податків лежить тільки на мені і жоден з моїх продавців чи покупців не буде жодним чином наказаним якщо я щось не сплачу

тому що такі правила. Тому що простіше навантажити одну особу (продавця) централізованим збором податку, ніж ганятися за кожним покупцем окремо.
thenewepic
 
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