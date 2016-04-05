Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:04

thenewepic написав: А якщо серйозно, то ВАШІ податки - це лише податки з вашої особистої зарплати (як директора) та податки з прибутку підприємства. Все інше - непрямі податки, що оплачуються іншими людьми, а ви просто виступаєте податковим агентом і записувати їх на свій рахунок це, мʼяко кажучи, маніпулятивно. А якщо серйозно, то ВАШІ податки - це лише податки з вашої особистої зарплати (як директора) та податки з прибутку підприємства. Все інше - непрямі податки, що оплачуються іншими людьми, а ви просто виступаєте податковим агентом і записувати їх на свій рахунок це, мʼяко кажучи, маніпулятивно.

Не праильноТільки ПДВ з НАЦІНКИБо на суми закупки я отримую податкові накладніЩе раз1 У нас якщо ти ФОП на загальній групі - немає такого поняття як Прибуток ПідприємстваВсі прибутки -це твоя зарплатаПри чому, брудний - це грубо націнка..Так отЯ роблю націнку - це є прибуток Підприємства? -однозначно єЗ цієї націнки я спочатку сплачую ПДВ -це є податком на прибуток підприємства? Де юре - ніа Де-факто?ДаліВід суми продажу підакцизних товарів , я частину націнки ( а саме 5% від суми) - сплачую як акциз - це є платіж з націнки ( а націнка де факто це прибуток підприємства)От і виходитьУ випадку ФОП -ПДВ з сум націнки+акциз з Роздрібу+всі податки на його зарплату(доходи) - є податками які він сплатив.ОстаннєЯкщо я простий передаточний агент..то чому відповідальність( в тому числі і кримінальна) за нарахування і сплату податків лежить тільки на мені і жоден з моїх продавців чи покупців не буде жодним чином наказаним якщо я щось не сплачу...Таким чиномПодатки які сплачує працівник - це тільки податки на його зарплату-все інше це податки які сплачує підприємство , а у випадку ФОП - підприємецьПСУ роздрібній ціні пачки цигарок +/- 70% податківЗ яких 64% платить виробник цигарок5% платить роздрібний продавецьі ще 1% знаходиться в податках на зарплату продавця магазину...Ви ж не будете заявляти що всі платники акцизу+ПДВ - нероби , бо вони просто податкові агенти і забирають гроші в покупців а потім від свого імені їх виплачують податковій?ППСє інша крайність вашої думкиВсі податки в розмірі 1 трл грн - сплачує податковаТому давайте не прикидатись юристамиВсе що заплатили Ви - є Вашою відповідальністьПодатки з зарплати - також повинні платити люди не через підприємства , але Держава цього не робить бо Державі( читай чиновникам) вигідно підтримувати в суспільстві думку що Підприємці крадуть, тому Державі не вистарчаєЯкби люди самостійно оплачували - тоді б добрих кілька тисяч чиновників були б лінчовані.