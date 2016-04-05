RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4999500050015002
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:32

  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».

в нас надто дешева освіта, щоб бути стимулом. в США це працює
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4189
З нами з: 29.09.19
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ".
Він в чеку на 120 грн - бачить ПДВ - 20 грн.....
Але я щоб продати за 120 - купив за 110..таким чином там ПДВ яке нарахував я всього 20% з (120-110)=2.....
Але при цьому купуючи за 110 грн - я виходить сплатив своїх 18 грн ??? Так
Так можна й до кроликів до...хатись
  thenewepic написав:вони не нероби, вони працюють заради прибутку, от із цього прибутку вони і платять власні податки. Ви, як ФОП на загальній системі, платите ПДФО — 18%,
ЄСВ — 22%, військовий збір — 1,5% з власного чистого прибутку.

Можна як хочеш викручуватись
Але
В нас податків/зборів в Бюджеті - 1 трлн грн

А ЄСВ+ПДФО+Військовий - 0,5 трлн грн.
То що ще 0,5 трлн це гроші які дали потримати покупці?
А навіщо тоді податкова і так далі, навіщо цей весь апарат, якщо він на своє функціонування тих самих 0,5 трлн грн і забирає
Давайте його розженемо а Держава нехай розвивається з грошей які кожен покупець просто буде складати в окрему баночку коло каси...


Ще раз
Покупець дуже рідко щось платить.З мені відомих податків це пенсійний при купівлі житла і авто..Все.
І то фірма продавець ці гроші собі не приписує
Так само як я собі не приписую сплати ЄСВ і ПДФО з зарплати своїх найнятих
Але всі остальні сплати - це мої досягнення
і якщо я не продам пляшку оковитої офіційно - то свято місце пусто не буває і при існуванні попиту офіційний продаж буде замінений продажем контрафакту або бабкою самогонщицею
Плюс
Я також можу торгувати неофіційним товаром...
Якщо я це зроблю
Покупці яким чином сплатять тих 0,5 трлн які Ви вважаєте що я просто передаю.
Я ж від покупця гроші отримав.
Можу залишити їх в себе
Можу сплатити
Якщо сплатив - я молодець і всім це показую і закликаю діяти так само
А якщо б не сплатив - то ви б так і не знали що я ці гроші присвїв

В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)
і Долярчиком - 7% податків від Націнки.

Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять.

І останнє
А якщо покупець купує на базарі, там ні чеку ні суми податку в 20%..а ціна продажу за хліб та сама що і в мене.
Що виходить? Куди ділось ПДВ
Як його Держава отримає?
Людина ж дала продавцю потримати 20% вартості хліба?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26482
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:03

Кацапи, шо з мордами?

США збираються прийняти Закон про чорноморську безпеку, який може забезпечити постійну присутність НАТО у Чорному морі.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:04

Щоб спростити тему податків і повернутись до звязки економіка-війна
1 Податки точно так само як і будь що створюються.
Тобто
Хтось створюючи товар/послугу - створює при цьому додану вартість
Точка створення доданої вартості і є місцем створення податків на цю додану вартість
2 Для прикладу
Завозиться товар на митницю
Імпортер в момент оголошення митної вартості створює два податки
Мито
ПДВ
Ще ніхто нічого в чеку не заплатив, ще жоден покупець цей товар не отримав - а у імпотрера вже є квитанція про сплату
Він може навіть і не продати цей товар( по різним причинам) - але гроші вже в казні.
3 Тепер для прикладу в магазині
Я купив товар, той в кого я його купив-отримав прибуток і сплатив з нього податки
В залежності від того яку я зроблю націнку на цей товар - таким будуть і суми податків які я буду сплачувати.
І при цьому я ще не отримав потримати жодної копійки з того товару який вже купив від покупців( і сплатив продавцю податки в ціні купленого товару)

Таким чином
Причина сплати податків - створення доданої вартості( яку покупець не створює)
Наслідком продажу створеної доданої вартості - є сплата податків
Покупець також не мав жодного відношення ні до створення доданої вартості ні до наслідків від цього створення - сплати податків.

Тому
Перше - Нормальне суспільство буде тільки в тому випадку коли усвідомить що функціонування Держави без сплати приблизно 30-40% податків/зборів - не можливе.
Друге - Станом на сьогодні у нас побудована система коли податки формуються на виробництві а не на споживанні- тобто чим більше ми виробляємо - тим більше отримує Бюджет
Але навіть сьогоднішній рівень виробництва не позволяє нам забезпечити себе всім необхідним і тому для підтримання рівня споживання ми залазимо в борги купуючи більше імпорту ніж створюючи експорту.

Я прекрасно розумію , що у випадку дефіциту товарів/послуг , треба полегшувати життя виробникам товарів/послуг( зменшити оподаткування на виробництво) і це полегшення створить додаткову пропозицію з одночасним збільшенням оподаткування на споживання ( що в свою чергу в епоху дефіциту товарів/послуг які ми виробляємо зменшить попит на ці товари /послуги) що одночасно з збільшенням виробництва приведе до балансу створення/споживання.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26482
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:11

Про "курорт" Успіха))

  mephala написав:
  Letusrock написав:зараз нема бажаючих за 50-100тис в місяць (!). Наврят чи компенсація за навчання (цілих 30-40тис в рік) щось змінить


чомусь думаю що якби гарантували що будеш в надцятій лінії то були б бажаючі.
якби гарантували що на заміну тому самому Успіху це одне, а коли можуть кинути під умовний Бахмут або в штурм по мінам це інше.

А мені хтось-щось гарантував, чи гарантує?
Теж мене взимку кинули під Бахмут(Часів Яр... а виїзджали працювати на околиці Бахмута) на 1,5міс. - і нічого, вистояв!

Так і тепер мене можуть кинути в будь-який момент на Запоріжжя...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5259
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:19

  budivelnik написав:Тільки ПДВ з НАЦІНКИ
Бо на суми закупки я отримую податкові накладні


будь яке ПДВ сплачує кінцевий споживач а не бізнес.
бізнес просто збирає ці суми з кінцевих споживачів і перераховує в бюджет.
умовно кажучи якщо вартість вашої послуги (націнки) 1000 грн і ПДВ склало 200 грн на неї, то податок це не ваша заслуга - її оплатив кінцевий споживач.
і ці люди претендують на звання кращих.
mephala
 
Повідомлень: 8602
З нами з: 07.04.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:23

Успіх , у те е далеко не курорт. Але і далеко не найгірший варіант. Кажу ж, ти щасливчик)))

Щодо податків… Сфера бюджету (військові серед них) не вважається наповнювачем бюджету. Чистий споживач з нього. Щоправда за виконану роботу.
Військовий не тільки чистий споживач, але ще і податок ПДФО однією рукою сплачує (в різні бюджети) , іншою отримує компенсацію копійка в копійку. З держбюджету все одно.
Це не претензія, це фактаж. Так це працює.
Тобто якщо долярчику викочувати за недоплати в часи ФОПування, то зараз він тим не компенсовувати недоплачене.
Hotab
 
Повідомлень: 9812
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4999500050015002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 120046
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 497623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.