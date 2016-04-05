Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:47

thenewepic написав: Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ". Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ".

thenewepic написав: вони не нероби, вони працюють заради прибутку, от із цього прибутку вони і платять власні податки. Ви, як ФОП на загальній системі, платите ПДФО — 18%,

ЄСВ — 22%, військовий збір — 1,5% з власного чистого прибутку. вони не нероби, вони працюють заради прибутку, от із цього прибутку вони і платять власні податки. Ви, як ФОП на загальній системі, платите ПДФО — 18%,ЄСВ — 22%, військовий збір — 1,5% з власного чистого прибутку.

Він в чеку на 120 грн - бачить ПДВ - 20 грн.....Але я щоб продати за 120 - купив за 110..таким чином там ПДВ яке нарахував я всього 20% з (120-110)=2.....Але при цьому купуючи за 110 грн - я виходить сплатив своїх 18 грн ??? ТакТак можна й до кроликів до...хатисьМожна як хочеш викручуватисьАлеВ нас податків/зборів в Бюджеті - 1 трлн грнА ЄСВ+ПДФО+Військовий - 0,5 трлн грн.То що ще 0,5 трлн це гроші які дали потримати покупці?А навіщо тоді податкова і так далі, навіщо цей весь апарат, якщо він на своє функціонування тих самих 0,5 трлн грн і забираєДавайте його розженемо а Держава нехай розвивається з грошей які кожен покупець просто буде складати в окрему баночку коло каси...Ще разПокупець дуже рідко щось платить.З мені відомих податків це пенсійний при купівлі житла і авто..Все.І то фірма продавець ці гроші собі не приписуєТак само як я собі не приписую сплати ЄСВ і ПДФО з зарплати своїх найнятихАле всі остальні сплати - це мої досягненняі якщо я не продам пляшку оковитої офіційно - то свято місце пусто не буває і при існуванні попиту офіційний продаж буде замінений продажем контрафакту або бабкою самогонщицеюПлюсЯ також можу торгувати неофіційним товаром...Якщо я це зроблюПокупці яким чином сплатять тих 0,5 трлн які Ви вважаєте що я просто передаю.Я ж від покупця гроші отримав.Можу залишити їх в себеМожу сплатитиЯкщо сплатив - я молодець і всім це показую і закликаю діяти так самоА якщо б не сплатив - то ви б так і не знали що я ці гроші присвївВ цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)і Долярчиком - 7% податків від Націнки.Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять.І останнєА якщо покупець купує на базарі, там ні чеку ні суми податку в 20%..а ціна продажу за хліб та сама що і в мене.Що виходить? Куди ділось ПДВЯк його Держава отримає?Людина ж дала продавцю потримати 20% вартості хліба?