thenewepic написав:
Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ".
Він в чеку на 120 грн - бачить ПДВ - 20 грн.....
Але я щоб продати за 120 - купив за 110..таким чином там ПДВ яке нарахував я всього 20% з (120-110)=2.....
Але при цьому купуючи за 110 грн - я виходить сплатив своїх 18 грн ??? Так
Так можна й до кроликів до...хатись
thenewepic написав:
вони не нероби, вони працюють заради прибутку, от із цього прибутку вони і платять власні податки. Ви, як ФОП на загальній системі, платите ПДФО — 18%,
ЄСВ — 22%, військовий збір — 1,5% з власного чистого прибутку.
Можна як хочеш викручуватись
Але
В нас податків/зборів в Бюджеті - 1 трлн грн
А ЄСВ+ПДФО+Військовий - 0,5 трлн грн.
То що ще 0,5 трлн це гроші які дали потримати покупці?
А навіщо тоді податкова і так далі, навіщо цей весь апарат, якщо він на своє функціонування тих самих 0,5 трлн грн і забирає
Давайте його розженемо а Держава нехай розвивається з грошей які кожен покупець просто буде складати в окрему баночку коло каси...
Ще раз
Покупець дуже рідко щось платить.З мені відомих податків це пенсійний при купівлі житла і авто..Все.
І то фірма продавець ці гроші собі не приписує
Так само як я собі не приписую сплати ЄСВ і ПДФО з зарплати своїх найнятих
Але всі остальні сплати - це мої досягнення
і якщо я не продам пляшку оковитої офіційно - то свято місце пусто не буває і при існуванні попиту офіційний продаж буде замінений продажем контрафакту або бабкою самогонщицею
Плюс
Я також можу торгувати неофіційним товаром...
Якщо я це зроблю
Покупці яким чином сплатять тих 0,5 трлн які Ви вважаєте що я просто передаю.
Я ж від покупця гроші отримав.
Можу залишити їх в себе
Можу сплатити
Якщо сплатив - я молодець і всім це показую і закликаю діяти так само
А якщо б не сплатив - то ви б так і не знали що я ці гроші присвїв
В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)
і Долярчиком - 7% податків від Націнки.
Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять.
І останнє
А якщо покупець купує на базарі, там ні чеку ні суми податку в 20%..а ціна продажу за хліб та сама що і в мене.
Що виходить? Куди ділось ПДВ
Як його Держава отримає?
Людина ж дала продавцю потримати 20% вартості хліба?