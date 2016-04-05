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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50005001500250035004 ... 5006>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:32

  Xenon написав:мнение? :roll:

Украинским студентам хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу, — законопроект на сайте ВР (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42700)

▪️В ВР зарегистрирован законопроект с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

▪️Документ предлагает, что студенты «могут по собственному желанию дать согласие на призов на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан».

в нас надто дешева освіта, щоб бути стимулом. в США це працює
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ".
Він в чеку на 120 грн - бачить ПДВ - 20 грн.....
Але я щоб продати за 120 - купив за 110..таким чином там ПДВ яке нарахував я всього 20% з (120-110)=2.....
Але при цьому купуючи за 110 грн - я виходить сплатив своїх 18 грн ??? Так
Так можна й до кроликів до...хатись
  thenewepic написав:вони не нероби, вони працюють заради прибутку, от із цього прибутку вони і платять власні податки. Ви, як ФОП на загальній системі, платите ПДФО — 18%,
ЄСВ — 22%, військовий збір — 1,5% з власного чистого прибутку.

Можна як хочеш викручуватись
Але
В нас податків/зборів в Бюджеті - 1 трлн грн

А ЄСВ+ПДФО+Військовий - 0,5 трлн грн.
То що ще 0,5 трлн це гроші які дали потримати покупці?
А навіщо тоді податкова і так далі, навіщо цей весь апарат, якщо він на своє функціонування тих самих 0,5 трлн грн і забирає
Давайте його розженемо а Держава нехай розвивається з грошей які кожен покупець просто буде складати в окрему баночку коло каси...


Ще раз
Покупець дуже рідко щось платить.З мені відомих податків це пенсійний при купівлі житла і авто..Все.
І то фірма продавець ці гроші собі не приписує
Так само як я собі не приписую сплати ЄСВ і ПДФО з зарплати своїх найнятих
Але всі остальні сплати - це мої досягнення
і якщо я не продам пляшку оковитої офіційно - то свято місце пусто не буває і при існуванні попиту офіційний продаж буде замінений продажем контрафакту або бабкою самогонщицею
Плюс
Я також можу торгувати неофіційним товаром...
Якщо я це зроблю
Покупці яким чином сплатять тих 0,5 трлн які Ви вважаєте що я просто передаю.
Я ж від покупця гроші отримав.
Можу залишити їх в себе
Можу сплатити
Якщо сплатив - я молодець і всім це показую і закликаю діяти так само
А якщо б не сплатив - то ви б так і не знали що я ці гроші присвїв

В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)
і Долярчиком - 7% податків від Націнки.

Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять.

І останнє
А якщо покупець купує на базарі, там ні чеку ні суми податку в 20%..а ціна продажу за хліб та сама що і в мене.
Що виходить? Куди ділось ПДВ
Як його Держава отримає?
Людина ж дала продавцю потримати 20% вартості хліба?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:03

Кацапи, шо з мордами?

США збираються прийняти Закон про чорноморську безпеку, який може забезпечити постійну присутність НАТО у Чорному морі.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:04

Щоб спростити тему податків і повернутись до звязки економіка-війна
1 Податки точно так само як і будь що створюються.
Тобто
Хтось створюючи товар/послугу - створює при цьому додану вартість
Точка створення доданої вартості і є місцем створення податків на цю додану вартість
2 Для прикладу
Завозиться товар на митницю
Імпортер в момент оголошення митної вартості створює два податки
Мито
ПДВ
Ще ніхто нічого в чеку не заплатив, ще жоден покупець цей товар не отримав - а у імпотрера вже є квитанція про сплату
Він може навіть і не продати цей товар( по різним причинам) - але гроші вже в казні.
3 Тепер для прикладу в магазині
Я купив товар, той в кого я його купив-отримав прибуток і сплатив з нього податки
В залежності від того яку я зроблю націнку на цей товар - таким будуть і суми податків які я буду сплачувати.
І при цьому я ще не отримав потримати жодної копійки з того товару який вже купив від покупців( і сплатив продавцю податки в ціні купленого товару)

Таким чином
Причина сплати податків - створення доданої вартості( яку покупець не створює)
Наслідком продажу створеної доданої вартості - є сплата податків
Покупець також не мав жодного відношення ні до створення доданої вартості ні до наслідків від цього створення - сплати податків.

Тому
Перше - Нормальне суспільство буде тільки в тому випадку коли усвідомить що функціонування Держави без сплати приблизно 30-40% податків/зборів - не можливе.
Друге - Станом на сьогодні у нас побудована система коли податки формуються на виробництві а не на споживанні- тобто чим більше ми виробляємо - тим більше отримує Бюджет
Але навіть сьогоднішній рівень виробництва не позволяє нам забезпечити себе всім необхідним і тому для підтримання рівня споживання ми залазимо в борги купуючи більше імпорту ніж створюючи експорту.

Я прекрасно розумію , що у випадку дефіциту товарів/послуг , треба полегшувати життя виробникам товарів/послуг( зменшити оподаткування на виробництво) і це полегшення створить додаткову пропозицію з одночасним збільшенням оподаткування на споживання ( що в свою чергу в епоху дефіциту товарів/послуг які ми виробляємо зменшить попит на ці товари /послуги) що одночасно з збільшенням виробництва приведе до балансу створення/споживання.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:11

Про "курорт" Успіха))

  mephala написав:
  Letusrock написав:зараз нема бажаючих за 50-100тис в місяць (!). Наврят чи компенсація за навчання (цілих 30-40тис в рік) щось змінить


чомусь думаю що якби гарантували що будеш в надцятій лінії то були б бажаючі.
якби гарантували що на заміну тому самому Успіху це одне, а коли можуть кинути під умовний Бахмут або в штурм по мінам це інше.

А мені хтось-щось гарантував, чи гарантує?
Теж мене взимку кинули під Бахмут(Часів Яр... а виїзджали працювати на околиці Бахмута) на 1,5міс. - і нічого, вистояв!

Так і тепер мене можуть кинути в будь-який момент на Запоріжжя...
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:19

  budivelnik написав:Тільки ПДВ з НАЦІНКИ
Бо на суми закупки я отримую податкові накладні


будь яке ПДВ сплачує кінцевий споживач а не бізнес.
бізнес просто збирає ці суми з кінцевих споживачів і перераховує в бюджет.
умовно кажучи якщо вартість вашої послуги (націнки) 1000 грн і ПДВ склало 200 грн на неї, то податок це не ваша заслуга - її оплатив кінцевий споживач.
і ці люди претендують на звання кращих.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:23

Успіх , у тебе далеко не курорт. Але і далеко не найгірший варіант. Кажу ж, ти щасливчик)))

Щодо податків… Сфера бюджету (військові серед них) не вважається наповнювачем бюджету. Чистий споживач з нього. Щоправда за виконану роботу.
Військовий не тільки чистий споживач, але ще і податок ПДФО однією рукою сплачує (в різні бюджети) , іншою отримує компенсацію копійка в копійку. З держбюджету все одно.
Це не претензія, це фактаж. Так це працює.
Тобто якщо долярчику викочувати за недоплати в часи ФОПування, то зараз він тим більше не компенсовує недоплачене.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 вер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й санкції діють, й досить ефективно.
3-5 місяців після вводу, потім їх обходять повністю. Є обговорення у відповідній темі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 08 вер, 2023 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:і ці люди претендують на звання кращих.

Будівельнику і йому подібним немає потреби претендовати на звання кращих, вони ними і є !
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:26

Чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний...

  mephala написав:будь яке ПДВ сплачує кінцевий споживач а не бізнес.
Добре
А як сплачує? прямо передає в податкову?
Чи може все таки передає підприємцю і падаючи на коліна молиться щоб підприємець на отримані кошти платіжку написав а не черговий майбах купив.

От поки ви фантазуєте що платите ПДВ і Акциз бо вони окремими стрічками в чеку
Держава Вам окремою стрічкою в квитанції про оплату пише
Ви отримали 10 000 грн
але фіг вам а не 10 000 , бо ви винні 1800+150..того на руки отримаєте 8050 замість 10000...а потім з цих 8050 ще 1350 заплатите ПДВ..
І це ще не кінець , бо підприємець в якого ти працюєш каже
Хочеш щоб тобі нарахували 10 000 - йди зароби 12200 , бо Держава каже що я за тебе маю ЄСВ сплатити
От ти як лох останній
Йдеш , заробляєш 12 200 , клянеш підприємця що він тобі 10 000 всього нарахував..і отримуєш 805...

Ще раз без проблем
Кожен сходить з розуму як хоче.
ПС
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 08 вер, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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