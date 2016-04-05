ви взагалі в курсі як працюють субрахунки 643-644 ?
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:28
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:30
"А навіщо нам Коваль?"© ;)
Що означає "отримувала"?
Мені що хтось дав на ці квартири, чи все ж таки я ЗАРОБИВ на них, витрачаючи весь свій час/здоров'я/здібності???
А при їх купівлі ще й податок сплатив!
Тобто - сам собі створив робоче місце>>>вклав в свою справу гроші>>>сплачував регулярно податки>>>все-все робив сам роками>>>і от коли за 7р. наскирдував і купив 1 квартиру(на котловані), а майже через 3р купив ще 1 на котловані>>>сплативши при купівлі всі податки... - хочеться запитати - а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
А от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?☝️
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:30
Вы не зря мой любимчик. Ваши упрощения и связывания просто топ. Я даже цитаты некоторые выписываю в блокнотик А как бухгалтер вообще хорошо: товар-120, ПДВ-20, товар-110, ПДВ-18,33. Но формула (120-110)*20% мне зашла, жаль налоговой может что-то не понравиться
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:31
сходіть на курси бухгалтерського обліку і не сходьте з розуму.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:33
Успіх
Лютий-березень 2022. Чернігів
Єлектрики немає, вода була, але далеко не всюди, зв"язку не було
Обстріли. Магазини не працювали
Це було коли ти ще педалями від роверів торгував
Ти хоч якось рефлексував тоді ?
Ніт
Тож не жалійся. Ми все це побачили раніше за тебе
Тільки без їжи
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я 30 років працюю без бухгалтера
А все тому що
Бухгалтер - це людина , яка за гроші підприємства працює на користь податкової..
ПС
Я штрафів за всі 30 років сплатив менше ніж коштує 10 років роботи бухгалтера.
Питання для тих кому бухгалтер це зірка в небі - навіщо платити більше?
Може я тому й багатший - що роблю менше помилок?
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:34
Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок.
А покупець просто щось там купив і по чеку отримав податковий кредит, що складається з податків тих, хто вклався у виробництво цього товару та послуги.
Так можна заявити що і прибуток заробляють тільки покупці, і податки платять покупці, а кляті капіталісти крадуть в них гроші підсовуючи якісь там товари непотрібні...
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:41
А 1000 грн це його заслуга чи споживача? Її ж теж споживач оплатив за вашою логікою.
І собівартість виробництва теж споживач оплатив і це його заслуга а не всяких там дурних виробників, еге ж ?
Це саме бізнес спромігся зробити так, щоб споживач оплатив 1200. І саме бізнес платить 200 в податкову.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 08 вер, 2023 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:42
те що ви не платите штрафи не означає що ви розумієте природу і суть ПДВ.
у вас саме проблема з розумінням що це таке і для чого цей податок ввели.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:44
Це я вже описував пару сторінок назад - не доходить..
Десь колись заявив
якийсь яйцеголовий соціаліст - ПДВ платить кінцевий споживач...
Другий яйцеголовий пенсійнофондовець - ЄСВ це не податок і платить його підприємство
Третій яйцеголовий податківець - ПДВ не є податком на зарплату..
І пішла гуляти єресь просторами інтернету
А все тому
Що нараховує і платить податки - 5% населення
А 95% населення не знаючи і не розуміючи сам процес нарахування/сплати тупо вірять і переконані що їх(населення) кляті підприємці дурять
І коли імпортер не заплатив мито - то до населення не доходить що воно на рівень не сплати мита - купить цей товар дешевше
І так далі і тому подібне
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